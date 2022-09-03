Фанаты «ПСЖ» активно обсуждают игру Хави Симонса. Но почему?

Хави Симонс проводит отличный сезон!

Бывший футболист «ПСЖ» даже получил награду игрока месяца в Эредивизи. Он забил шесть голов и отдал две передачи в четырех играх за «ПСВ».

Некоторые фанаты парижского клуба очень довольны его прогрессом, а кто-то даже считает, что уход Хави в качестве свободного агента – самый большой провал «ПСЖ».

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Очевидно, что каждому нужно определенное количество времени на адаптацию. Все развиваются по-разному».

💭 «Почеттино еще виновен и в том, что не смог раскрыть этого парня».

💭 «Верните Хави домой!»

💭 «Надеюсь, в его контракте существует пункт о приоритетном выкупе!»

Хави – воспитанник «Барселоны», он перебрался в «ПСЖ» в 2019 году. В составе парижан Симонс провел шесть матчей в чемпионате, а в Кубке Франции против «Ниццы» даже пробил решающий пенальти. Этим летом Хави перешел в «ПСВ» в качестве свободного агента.

Как считаете, сумел бы голландец заиграть в клубе из столицы Пятой республики?