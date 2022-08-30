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В истории братьев Погба новые подробности: оказывается, Поль уже заплатил вымогателям 100 тысяч евро. Неужели правда проклял Мбаппе?!

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Полузащитник пытался выиграть время и избежать огласки.

В начале этой недели активно начала развиваться история с конфликтом братьев Погба – Поля и Матиа.

RMC Sport утверждает, что футболист «Ювентуса» поддался на шантаж и передал 100 тысяч евро за молчание, но его брат требует 13 миллионов.

Брат Погба продолжит карьеру во Франции

Поль по информации источника заплатил своим вымогателям, чтобы выиграть время, избежать шума в СМИ и удовлетворить своего брата и остальных шантажистов, хотя они продолжают требовать 13 миллионов евро за то, что годами гарантировали его безопасность.

На данный момент прокуратура Парижа начала предварительное расследование, но в ближайшие дни может передать дело следственному судье. Матиас Погба заверил через свои социальные сети, что вскоре опубликует серию информации, которая может скомпрометировать имидж и авторитет его брата, отношения с которым начали серьезно портиться в результате угроз, поступивших в адрес полузащитника.

В жалобе, поданной адвокатами Поля Погба, они заявили, что футболист не прибегал к услугам колдуна, чтобы ранить и навредить своему товарищу по сборной Килиану Мбаппе.

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Мбаппе в  свою очередь тоже обеспокоен разговорами о желании Поля Погба наложить проклятье на него. Несколько футболистов сборной Франции и член тренерского штаба звонили Мбаппе, чтобы обсудить эту ситуацию. В команде тему о возможном проклятии обсуждали еще до того, как информация попала в прессу.

Как отмечает L’Équipe, сам Погба, выступавший на тот момент за «Манчестер Юнайтед», по каким-то причинам не стал связываться с нападающим «ПСЖ», чтобы рассказать ему свою версию событий.

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Мбаппе следит за развитием ситуации и может принять меры, если появятся веские доказательства, что Погба действительно пытался наложить проклятье на него.

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