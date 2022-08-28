«Мы заключили очень выгодную сделку»: президент «Атлетико» раскрывает детали трансфера Эрреры

«Цель состоит в том, чтобы он остался с нами как минимум на два сезона. Пока не было договоренностей о будущем трансфере, только лишь опция продления аренды.

Мы заплатили свою долю, его подписание не нарушает сетку заработной платы. Я думаю, что мы проделали очень хорошую работу, взяв игрока по цене, которую мы можем себе позволить. Часть компенсации будет привязана к голам».

Клуб из Бильбао объявил о подписании 33-летнего футболиста на правах аренды. Соглашение рассчитано на год, но игрок может остаться в команде и на следующий сезон, если будет активирована соответствующая опция.

Эррера выступал за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед», а оттуда в 2019-м – в «ПСЖ».