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Навас вернулся к тренировкам! Стала известна причина его отсутствия

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Кейлор Навас Кейлор Навас
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В среду Кейлор Навас возобновил тренировки с «ПСЖ». Об этом сообщил сам вратарь в своих социальных сетях, выложив пост с подписью «Рад вернуться»:

В прессе активно обсуждалось отсутствие вратаря на тренировках. Многие считали, что Навас уже одной ногой в другом клубе. На самом деле Кейлор страдал от боли в пояснице.

При этом Навас все же может покинуть столицу Пятой республики. Вратарем интересуется «Наполи». Издание La Repubblica сообщает, что неаполитанцы близки к подписанию Наваса.   

 

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