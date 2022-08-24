Навас вернулся к тренировкам! Стала известна причина его отсутствия

В среду Кейлор Навас возобновил тренировки с «ПСЖ». Об этом сообщил сам вратарь в своих социальных сетях, выложив пост с подписью «Рад вернуться»:

В прессе активно обсуждалось отсутствие вратаря на тренировках. Многие считали, что Навас уже одной ногой в другом клубе. На самом деле Кейлор страдал от боли в пояснице .

При этом Навас все же может покинуть столицу Пятой республики. Вратарем интересуется «Наполи». Издание La Repubblica сообщает, что неаполитанцы близки к подписанию Наваса.