«Нам не приходится играть с Азербайджаном». Тренер сборной Бразилии Тите не согласен с высказываниями Мбаппе об отборе на ЧМ

Тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал спорные высказывания Килиана Мбаппе об отборочных матчах на Чемпионат мира. Пару месяцев назад футболист сделал заявление о разнице в уровнях сложности отборочных матчей между Европой и Южной Америкой.

По информации ESPN, Мбаппе заявил, что командам из Южной Америки легче отобраться на Мундиаль, поскольку европейские футбольные команды являются более сложными соперниками.

Тите прокомментировал ESPN высказывания звезды «ПСЖ».

«Для меня Мбаппе говорит не об отборе, может быть он имеет в виду матчи Лиги Наций или европейские товарищеские матчи, но точно не плей-офф».

«Я недавно общался с уругвайским журналистом, и он мне сказал, что играть в Боливии очень трудно, играть в Уругвае очень трудно, играть в Аргентине очень трудно…Конечно, Мбаппе понятия не имеет об этих трудностях. Но нам не приходится играть с Азербайджаном, при всем уважении. У нас нет возможности передохнуть. Все отборочные матчи для нас имеют повышенный уровень сложности».

«Отборочные здесь гораздо сложнее, чем этот групповой этап (европейских квалификаций), я так считаю».