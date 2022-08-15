Игроки «ПСЖ» чуть не разорвали Саншеша, празднуя гол новичка! Переизбыток радости

Ренату Саншешу понадобилось всего несколько минут, чтобы показать свое футбольное мастерство. Португалец забил в своем дебютном матче за «ПСЖ», сделал он это через минуту после выхода на поле.

Новые одноклубники Ренату накинулись на португальца, поздравляя его с голом. Создалось впечатление, что каждый игрок «ПСЖ» посчитал своим долгом потрепать Саншеша по волосам. Посмотрите:

Рамос и Кимпембе, кажется, отлично проводят время:

Даже Лео Месси присоединился ко всеобщему веселью:

Кажется, Ренату уже удалось влиться в коллектив!