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Игроки «ПСЖ» чуть не разорвали Саншеша, празднуя гол новичка! Переизбыток радости

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Ренату Саншешу понадобилось всего несколько минут, чтобы показать свое футбольное мастерство. Португалец забил в своем дебютном матче за «ПСЖ», сделал он это через минуту после выхода на поле.  

Новые одноклубники Ренату накинулись на португальца, поздравляя его с голом. Создалось впечатление, что каждый игрок «ПСЖ» посчитал своим долгом потрепать Саншеша по волосам. Посмотрите: 

Рамос и Кимпембе, кажется, отлично проводят время: 

Даже Лео Месси присоединился ко всеобщему веселью:

Кажется, Ренату уже удалось влиться в коллектив! 

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