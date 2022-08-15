Фабиан Руис в ночь перед первой игрой «Наполи» всю ночь тусил и курил в клубе. Он вот-вот должен перейти в «ПСЖ»

В Париже и без него нескучно, но он явно добавит огня в командную химию.

Ранее сообщалось, что Париж согласовал условия контракта с 26-летним футболистом. Для достижения договоренности о трансфере «ПСЖ» и «Наполи» осталось уладить некоторые детали. Советник «Пари Сен-Жермен» по спортивным вопросам Луиш Кампуш намерен опередить «Реал» в борьбе за испанца, которого мадридский клуб собирался подписать бесплатно летом 2023 года.

Кроме того, «ПСЖ» и «Наполи» работают над переходом вратаря Кейлора Наваса. Сообщалось, что парижане заплатят за хавбека около 25 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок сборной Испании забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Наполи».

В итоге ночь на 15 августа футболист зажигал в Позитано в ночном клубе Music on the rocks – в то время как «Наполи» сегодня играть первый матч сезона с «Вероной».

Возможно Фабиан отмечал свой переход в «ПСЖ» или Феррагосто (большой праздник, который отмечают итальянцы 15 августа — Успение Богородицы или Вознесение), но вряд ли такой режим отдыха соответствует профессиональному футболисту.

Источник: Телеграм-канал Napolimania