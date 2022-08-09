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Глубина состава «ПСЖ» с учетом всех слухов на одной схеме

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«ПСЖ» сохранят активность на трансферном рынке и проявляет интерес к игроку «Наполи» Фабиану Руису.

Кроме того, помимо Ренату Саншеша, который уже усилил полузащиту парижского клуба, в «ПСЖ» хотя добавить мощности в оборону с помощью Милана Шкриньяра из «Интера».

«ПСЖ» работает над усилением скамейки запасных, давайте посмотрим, как может выглядеть команда с основными игроками и дублерами в сезоне 2022\23:

На данный момент ситуация такова, но Кейлор Навас, Мауро Икарди и Арно Калимуэндо скорее всего покинут «ПСЖ» этим летом.

Какая позиция, на ваш взгляд, нуждается в усилении?

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