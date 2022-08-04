ПСЖ
Блог

Луиш Кампуш хочет продать Калимуэндо по определенной причине

Луиш Кампуш
Арно Калимуэндо Арно Калимуэндо
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

По словам журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш предпочел бы продать футболиста молодежной сборной Франции.

Луиш Кампуш — «трансферный волшебник», который уже дважды потопил ПСЖ ⊕ Статьи о футболе на Footballhd.ru

Столкнувшись с трудностями продажи таких игроков, как Мауро Икарди, новый спортивный директор клуба хотел бы воспользоваться хорошей рыночной стоимостью Арно Калимуэндо, чтобы выгодно продать игрока и немного подзаработать. 

Главный претендент на покупку талантливого француза ― «Лидс Юнайтед». Издание L'Equipe сообщает, что Арно также интересуется французский «Ренн». Напомним, по данным некоторых СМИ, стоимость игрока оценивается в 20–25 млн евро.

Болельщиков «ПСЖ» новость о возможной продаже Калимуэндо не радует: фанаты предпочли бы сохранить молодое дарование в клубе и при этом все же избавиться от Мауро Икарди.

ПСЖ
Блог

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные