Луиш Кампуш хочет продать Калимуэндо по определенной причине

По словам журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш предпочел бы продать футболиста молодежной сборной Франции.

Столкнувшись с трудностями продажи таких игроков, как Мауро Икарди, новый спортивный директор клуба хотел бы воспользоваться хорошей рыночной стоимостью Арно Калимуэндо, чтобы выгодно продать игрока и немного подзаработать.

Главный претендент на покупку талантливого француза ― «Лидс Юнайтед». Издание L'Equipe сообщает, что Арно также интересуется французский «Ренн». Напомним, по данным некоторых СМИ, стоимость игрока оценивается в 20–25 млн евро.

Болельщиков «ПСЖ» новость о возможной продаже Калимуэндо не радует: фанаты предпочли бы сохранить молодое дарование в клубе и при этом все же избавиться от Мауро Икарди.