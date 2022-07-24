Гальтье намекает на уход Калимуэндо

Пока игроки «ПСЖ» развлекаются в японском туре, главный тренер парижан уклончиво ответил на вопрос о будущем Арно Калимуэндо:

«Через некоторое время мы узнаем как позицию Кали, так и позиция клуба. Кали провел очень хороший сезон с «Лансом». На предсезонке он прекрасно себя показывает, он очень продуктивен».

При этом тренер расплывчато говорит о будущем Арно в столице Пятой республики: «Он игрок, пользующийся большим спросом и во Франции, и в других странах. Он хочет иметь много игрового времени».

Кажется, Гальтье все же намекает на уход Калимуэндо. Арно хочет чаще играть, а конкуренция в «ПСЖ» слишком высокая.