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🎥Первый гол Месси в межсезонье, классный пас Хакими: лучшие моменты матча «ПСЖ» с «Кавасаки»

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Парижане прилетели в Японию, чтобы провести в стране восходящего солнца три товарищеских матча с местными клубами, а заодно подготовиться к грядущему сезону, который обещает порадовать болельщиков команды.

В рамках первого матча японского тура футболисты «ПСЖ» встретились с «Кавасаки». Игра вышла не самой результативной, но все же было любопытно наблюдать за изменениями, которые Гальтье вносит в команду.

На 32-й минуте Хакими отдал хитрую передачу Месси, который в касание пробил по воротам соперника и сумел вывести команду вперед. В начале второго тайма, на 58-й минуте, парижане разыграли красивую комбинацию, в результате которой Бернат срезал мяч на Арно Калимуэндо, которому оставалось лишь забить. В концовке встречи парижане пропустили гол, Перейра не смог справиться с соперником.

Взгляните на лучшие моменты матча:

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