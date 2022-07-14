«Вы публикуете ложные слухи»: Эррера критикует прессу и попутно заявляет о своем желании остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» высказался о своем будущем.

«Мое имя вечно всплывает во время трансферных обсуждений, но ничего не меняется. Я счастлив, и идея состоит в том, чтобы остаться здесь», – таким образом Андер Эррера ясно дал понять о своем желании остаться в «ПСЖ» в следующем сезоне.

Попутно полузащитник не упустил возможности покритиковать прессу, которая много пишет об игроках «ПСЖ»: «Мы уже знаем, что пресса здесь любит много обсуждать наш клуб, я знаю, как это работает. Материалы о "ПСЖ" хорошо продаются. Вы публикуете слухи, которые в конечном итоге оказываются ложными. Но я понимаю, что каждый день новостей нет и прессе приходится писать о гипотезах».

Желание Эрреры остаться в Париже вполне объяснимо. Андер хочет выиграть Лигу чемпионов и показать себя с наилучшей стороны, чтобы попасть со сборной Испании на чемпионат мира.