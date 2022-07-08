«ПСЖ» хочет усилить атаку. Клуб нацелился на трех игроков

Журналист французского издания Foot Mercato Санти Ауна обнародовал план парижского клуба по укреплению атаки. Согласно информации журналиста, «ПСЖ» присматривается к трем игрокам.

Роберт Левандовски

Поляк ясно дал понять, что хочет уйти из «Баварии». Переговоры мюнхенцев с «Барселоной» ведутся регулярно, но клубы не могут договориться о финансовой стороне вопроса. «Блауграна» готова отдать за нападающего всего 40 миллионов евро, а «Бавария» просит за Роберта 50 миллионов евро единой выплатой.

Джанлука Скамакка

«ПСЖ» ведут переговоры с «Сассуоло» о покупке нападающего, парижане хотят выторговать Джанлуку менее чем за 50 миллионов евро. «ПСЖ» рассматривает Скамакку как резервного нападающего. Встает вопрос, готов ли сам Джанлука пожертвовать игровым временем ради игры в топовом клубе?

Юго Экитик

«ПСЖ» видит в юном нападающем «Реймса» большой потенциал, но, разумеется, место в стартовом составе Юго не гарантировано.

Если парижане действительно собрались укрепить атаку и даже нашли подходящие варианты, уход Икарди и Калимуэндо – дело времени.