Милая реакция Месси на просьбу фанатки

О скромности Лионеля Месси, определенно, нужно говорить чаще!

Во время отпуска на Ибице Фанатка попросила Месси передать привет ее детям. Лео, разумеется, не смог отказать.

Месси, немного смущаясь, записал сообщение прямо из бассейна!

«Малена, Матиас, Хулиан и Бенхамин, я посылаю вам большой поцелуй, надеюсь, вы в порядке».

