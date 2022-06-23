«Я ставлю его в один ряд с Хави и Иньестой». Андер Эррера назвал лучшего полузащитника, с которым играл

Андрер Эррера назвал своего товарища по команде Марко Верратти лучшим полузащитником, с которым ему доводилось играть. Он даже поставил его в один ряд с легендами «Барселоны» Хави и Иньестой.

Эррера перешел «ПСЖ» в 2019 году на правах свободного агента по окончании его контракта с «МЮ». С тех пор футболист сыграл 95 матчей за «ПСЖ», забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

На вопрос о лучших полузащитниках, испанец назвал несколько имен, но выделил Верратти.

«Все они очень разные. Лучшим был Верратти, но мне повезло играть со многими талантливыми полузащитниками: Тиаго, Погба - они одни из лучших на позиции, или Швайнштайгер, который пришел в «МЮ» на закате своей карьеры, но играть с ним было невероятно».

«Я все-равно выделю Верратти. Я ставлю его в один ряд с Хави и Иньестой».

Марко Верратти провел 377 матчей за «ПСЖ», забил 11 голов и отдал 60 ассистов.