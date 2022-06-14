Марко ван Бастен: «Месси не боец»

У всех есть мнение относительно Лео Месси, недавно свое высказал Марко ван Бастен, легенда голландского футбола.

Бывший игрок «Милана» считает, что аргентинец, ставший лауреатом семи Золотых Мячей, не входит в число лучших футболистов всех времен.

«Пеле, Марадона, Кройфф – вот для меня три величайших игрока в истории», - заявил Ван Бастен France Football.

«Будучи ребенком, я хотел быть как Кройфф. Он был моим другом, я скучаю по нему. Пеле и Марадона тоже были невероятными».

«Месси – отличный игрок, но Марадона всегда привносил свой характер. Месси не из тех, кто пойдет на войну в первых рядах».