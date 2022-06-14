Неймар назвал имя футболиста, с которым он хотел бы встретиться за покерным столом

Выступая на недавнем европейском покерном туре PokerStars в Монте-Карло, суперзвезда футбола и посол PokerStars Неймар признался, что хотел бы сразиться с Дэвидом Бекхэмом один на один за покерным столом.

«Я хотел бы встретиться с Дэвидом Бекхэмом, я думаю, что Бекхэм — парень, который должен играть, и он должен играть хорошо», — сказал Неймар, на вопрос, почему он так решил, бразилец пошутил: «Я думаю, что он очень красивый, поэтому я и посмотреть на него хочу».

Самая крупная победа Неймара поместила его на шестое место в бразильском турнире Brazilian Series of Poker, он заработал 21 072 доллара. Его последний выигрыш на Pokerstars European Poker Tour составил €5 620, тогда Неймар занял 55-е место.