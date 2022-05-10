«Бесценно испытывать эмоции, которые они передают»: Почеттино тронут радостью Гарби

Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино был тронут эмоциями юного Исмаэля Гарби в матче против «Труа» за эти пять минут предоставленного игрового времени:

«Я думаю, что это важная вещь. Он подошел ко мне и обнял меня. Я испытывал это в моей тренерской карьере в «Эспаньоле», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме», а теперь и в «Париже».

«Я думаю, что испытать эти эмоции, которые передают игроки, бесценно, и я надеюсь, что в будущем они смогут построить действительно хорошую карьеру в этом невероятном клубе».

Благодаря этой выходу на поле Гарби сможет зарегистрировать этот титул чемпиона Франции в своем резюме.

По контракту Исмаэль Гарби остается в «ПСЖ» до июня 2023 года, сейчас обсуждается его продление.

«Боруссия» и «Челси» уже проявили интерес к 17-летнему игроку.