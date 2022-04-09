«Болельщики важнее всего»: Паулета поддерживает болельщиков после их свиста в адрес игроков

«Болельщики «Пари Сен-Жермен» всегда поддерживают свою команду. Но иногда, конечно, они недовольны, и это нормально», — говорит Паулета в интервью Figaro.

Паулета понимает, что происходит с игроками «ПСЖ», они должны изменить ситуацию, побеждать в матчах, как в прошлые выходные, указывает четвертый лучший бомбардир в истории «ПСЖ».

«Это правда, что клуб сильно изменился с тех пор, как я ушел. В то время, может быть, у нас и не было такой большой команды, как сегодня, конечно, но давление ради победы, давление со стороны болельщиков было всегда».

Вылет «ПСЖ» из Лиги Чемпионов в противостоянии с «Мадридом» вызвал гнев болельщиков клуба, освиставших футболистов.