«Почему бы и нет?»: Эммануэль Пети хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» участвовал в гонке за Килиана Мбаппе

В интервью Genting Casino победитель Кубка мира Эммануэль Пети сказал: «Килиан Мбаппе - лидер «Пари Сен-Жермен». Ходят разговоры о его будущем: останется он или уйдет?».

«Недавно он сказал, что в его мыслях о решении относительно своего будущего появились новые элементы, так что, может быть, есть третий клуб? Есть предположение, что это клуб из Англии или Германии, но не «Барселона».

«Итак, это «Реал Мадрид», «ПСЖ» и, возможно, мюнхенская «Бавария», но есть ли у них деньги? Это политика «Баварии»? Может быть, в Англии есть клуб. Люди говорят о «Манчестер Сити» и «Ливерпуле».

«Но почему не «Манчестер Юнайтед»? Я знаю, что Килиан тесно связан со своим городом, болельщиками, семьей и друзьями, поэтому для него это важное решение. Если «ПСЖ» сделает Мбаппе центром нового проекта, этого может быть достаточно, чтобы удержать его».

Мбаппе еще не принял окончательного решения о своем будущем, поскольку контракт француза с ПСЖ истекает в конце сезона 2021/22.

23-летний игрок выбирает между тем, чтобы остаться в Париже или подписать контракт с «Мадридом», но недавно в гонку вступил третий неназванный клуб.

«Манчестер Юнайтед» никогда не был связан с переходом Мбаппе, клуб сосредоточен на подписании Эрлинга Холанда или Харри Кейна.