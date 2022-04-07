«ПСЖ» заинтересовался юным талантом из «Лацио» - Лукой Ромеро

Лука Ромеро привлек внимание «Пари Сен-Жермен» после своего впечатляющего дебютного сезона в «Лацио».

В этом сезоне 17-летний аргентинский форвард все чаще стал блистать, будучи одним из самых талантливых юношей в составе «бьянкочелести». Недавно он впервые получил вызов в сборную Аргентины, что свидетельствует о том, что его рост не остался незамеченным.

Как сообщает La Lazio Siamo Noi, «ПСЖ» нацелился на Луку Ромеро и может в будущем попытаться сделать трансфер молодого игрока «Лацио». Похоже, юношу выделил в клубе аргентинский контингент во главе со звездным форвардом Лионелем Месси.

«Лацио» оценивает 17-летнего футболиста примерно в 20 миллионов евро. Его текущий контракт истекает в 2023 году, и Лука не может подписать пятилетний контракт, ему придется подождать, пока ему исполнится 19, поэтому римскому клубу необходимо очень скоро связать его новым контрактом.