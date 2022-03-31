4 игрока «ПСЖ», которые втайне могут ненавидеть Почеттино

Мауро Икарди

В начале сезона Мауро Икарди мог подумать, что он «9» номер «ПСЖ». Но Маурисио Почеттино большую часть времени предпочитал обходиться без него, аргентинский нападающий выходил в «основе» всего в 10 матчах Лиги 1.

Травмы, внеспортивные проблемы и его слабая игра на поле не способствовали доверию тренера.

В последнее время утверждалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Икарди уже этим летом.

Хуан Бернат

Вернувшись после длительной травмы, из-за которой он был вне игры на весь прошлый сезон, Хуан Бернат надеялся вернуть себе место в «основе».

Но испанец был разочарован тем, что даже не попал в заявку Лиги чемпионов и имел мало игрового времени в Лиге 1, где провел всего 11 матчей.

Приход Нуно Мендеша и его укрепление на позиции стартового левого защитника заставили Берната потерять всякую надежду.

Левен Курзава

Французский футболист остается игроком «ПСЖ», который мог бы быть полезен. Но Почеттино не оставил ему шансов, за весь сезон Курзава почти не играл. Зарплата футболиста 450 000 евро в месяц...

Хави Саймонс

18-летний Хави, возможно, рассчитывал получить приличное количество игрового времени, доказав свою ценность в Молодежной лиге с командой до 19 лет, а затем в 4 играх с первой командой «ПСЖ».

Но, как и все юные игроки из «ПСЖ», Хави Симонс позже разочаровался, не имея ни минуты игрового времени с 11 февраля и своих 65 минут игрового времени против «Ренна» (1:0) в Лиге 1.