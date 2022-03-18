«Меня это не удивит»: Иан Райт о возможном переходе Антонио Конте в «ПСЖ»

Антонио Конте провел в «Тоттенхэме» всего четыре с половиной месяца, но постоянно появляются слухи о его уходе, сейчас говорят о его возможном назначении в «ПСЖ».

Итальянец — один из лучших в своем деле. Работа, которую он проделал в «Ювентусе», «Челси» и миланском «Интере», красноречиво говорит о том, насколько он невероятен.

Итальянское издание CalcioMercato заявило, «ПСЖ» рассматривает Конте в качестве замены Маурисио Почеттино.

Легенду «Арсенала» Ина Райта спросили о слухах, связывающих итальянца с работой в «ПСЖ», и он дал краткий ответ.

«Меня это не удивит», — сказал Райт вчера на The Kelly and Wrighty Show.

Вспышка итальянца после поражения «Шпор» от «Бернли» показала всем, что он хочет уйти. С тех пор он сделал тонкие намеки о том, что поговорит с правлением летом, что породило дальнейшие предположения.

Если «ПСЖ» предложит Конте контракт, вполне вероятно, что он покинет «Тоттенхэм» и переедет в Париж.