«У меня нет информации, и я не стараюсь ее получить»: Дешам о будущем Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» заканчивается 30 июня, остается волнующей темой во Франции. Сегодня наставник национальной сборной Дидье Дешам объявил заявку своей команды на отборочные матчи чемпионата мира и прокомментировал этот вопрос.

«У меня нет информации, и я не стараюсь ее получить».

«У меня нет предпочтений относительно будущей команды Мбаппе, он сам решит, будь что будет, в любом случае, это не проблема сборной. Решение примет он и его семья, которая желает ему всего наилучшего».

Мбаппе, разумеется, вошел в число 23 футболистов, вызванных Дешамом в сборную. Так или иначе, объявление о подписании контракта с «Мадридом» не появится раньше окончания сезона.