Почеттино готов покинуть «ПСЖ» в конце сезона: он больше не может работать с Леонардо

По информации Goal, Маурисио Почеттино недоволен работой в Париже и думает об уходе по окончании сезона.

Почеттино больше не сможет работать с Леонардо. У него не было бы права голоса в трансферном окне, именно Леонардо позаботился о составе команды.

Сообщается, что этой зимой интерес «Манчестер Юнайтед» был реальным, но «ПСЖ» отказался отпустить тренера, и английский клуб решил набраться терпения и дождаться его.

Goal даже добавляет, что «вылет против «Мадрида» из Лиги Чемпионов может привести к увольнению Почеттино даже до конца сезона».