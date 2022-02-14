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Почеттино готов покинуть «ПСЖ» в конце сезона: он больше не может работать с Леонардо

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По информации Goal, Маурисио Почеттино недоволен работой в Париже и думает об уходе по окончании сезона.

Почеттино больше не сможет работать с Леонардо. У него не было бы права голоса в трансферном окне, именно Леонардо позаботился о составе команды.

 

Сообщается, что этой зимой интерес «Манчестер Юнайтед» был реальным, но «ПСЖ» отказался отпустить тренера, и английский клуб решил набраться терпения и дождаться его.

Goal даже добавляет, что «вылет против «Мадрида» из Лиги Чемпионов может привести к увольнению Почеттино даже до конца сезона».

 

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