Группы Blur и Oasis горячо боролись в брит-попе 90-х. И однажды перенесли бой на футбольное поле

Стадион «Майл Энд» в восточном Лондоне вмещает 2000 зрителей. Для играющих там клубов из английской нон-лиги – «Спортинг Бенгал Юнайтед» и «Тауэр Хэмлетс» – это фантастическая цифра: в этом и прошлом году их домашние матчи собирали от шести до 110 человек.

Но 12 мая 1996 года на «Майл Энд» случился гипераншлаг: посещаемость превысила вместимость стадиона в три раза, хотя на поле в тот день не было ни одного профессионального футболиста. 6000 зрителей пришли ради того, что увидеть противостояние Blur и Oasis – флагманов брит-попа, двух самых успешных британских групп своего времени.

Этот матч подарил нам легендарный кадр, икону современной футбольной культуры. На поле «Майл Энд» встретились Деймон Албарн и Лиам Галлахер – люди, чьим соперничеством в музыкальных чартах была одержима вся Британия.

Им снова предстояло выяснить, кто круче – на этот раз в футболе.

Фронтмены Blur и Oasis встретились на благотворительном турнире Soccer Six. Еще там играли Робби Уильямс и Джарвис Кокер из Pulp

Матч между Blur и Oasis, который впоследствии назвали «Дерби брит-попа», состоялся в рамках The Music Industry Soccer Six – футбольного турнира с участием селебрити. Его основал бывший футболист Марк Эбери. Он понял, что музыканты и другие звезды, любящие футбол (а в Британии это встречается сильно чаще, чем в других странах), не могут из-за своего статуса просто прийти в парк, чтобы погонять мяч. И придумал мероприятие, которое помогло бы им решить эту проблему, а поклонникам – лишний раз увидеть кумиров.

Первый турнир Soccer Six прошел на стадионе «Майл Энд» в 1995-м и собрал немало известных британских групп во главе с Blur, Pulp и Jamiroquai, а также множество их фанаток и фанатов.

Спустя год турнир решили провести снова. Помимо развлекательной цели, у него появилась и благородная миссия – сбор средств в пользу Центра музыкальной терапии. Вы точно узнаете немало имен на этой афише – от Робби Уильямса и Massive Attack до тяжеловесов из «Большой четверки брит-попа» – Pulp, Blur и Oasis (Suede в Soccer Six никогда не участвовали).

Выглядело это ровно так, как вы себе представляете. Музыканты играли в футбол, в перерывах общались и раздавали автографы, пили пиво и курили. Поклонники и особенно поклонницы, занявшие единственную трибуну стадиона и окружившие поле, тоже кайфовали: визжали, перелезали через ограждения и выбегали на поле по одной или хором (это случилось, когда лидер Oasis Лиам Галлахер прибыл со своей девушкой на стадион). А также распевали песни в поддержку любимой группы/команды – например, «Parklife» во время матчей Blur .

Разумеется, больше всего болельщики ждали встречи суперзвезд – Blur и Oasis. Тем более что группы из Лондона и Манчестера соперничали уже несколько лет: выпускали синглы в один день, обменивались колкостями, мерялись продажами альбомов и поочередно забирали награды на церемонии BRIT Awards в номинациях «Лучшая британская группа», «Лучший британский альбом» и «Лучший британский видеоклип».

В мае 1996 года на «Майл Энд» у них появилась возможность сразиться за звание лучшей футбольной команды брит-попа.

Необычные составы, штрафные Галлахера, формы в честь «Ман Сити» и «Челси» – так прошло «Дерби брит-попа»

Составы команд отличались от оригинальных составов групп. Обычно игроков добирали, задействуя тур-менеджеров, звукорежиссеров, светооператоров, телохранителей, водителей, техников и других людей из окружения музыкантов.

Группу Oasis представляли фронтмен Лиам Галлахер и басист Пол «Гигси» Макгиган, к которым присоединились их телохранители. По словам Лиама, его брат Ноэл собирался приехать на матч, но с утра «струсил». «Я не знаю, где он сейчас. Возможно, сидит дома с девушкой», – рассказывал Лиам музыкальному журналу New Musical Express.

Зато за Oasis сыграл экс-участник Take That Робби Уильямс. Вообще-то певец начинал турнир в составе Pulp вместе с солистом группы Джарвисом Кокером и бас-гитаристом Стивом Маки, но на один матч стал игроком Oasis, заменив получившего травму секьюрити.

Из четырех участников Blur на турнир приехал только Деймон Албарн – главный вокалист и автор большинства песен. Компанию ему составили продюсер Стивен Стрит и Энди Росс, глава лейбла Food Records, где выходили альбомы группы.

Хотя составы команд совсем не соответствовали составам групп, формы Oasis и Blur точно соответствовали футбольным предпочтениям их лидеров. Лиам Галлахер с партнерами играли в небесно-голубых лонгсливах, напоминавших футболки клуба «Манчестер Сити», который поддерживают братья.

Деймон Албарн выбрал для Blur темно-синий комплект, отсылающий к форме его любимого клуба «Челси». И чтобы ни у кого не возникло сомнений, дополнил образ синим петушком с названием команды.

Ниже – реконструкция главных событий матча на основе фотографий и скупой видеохроники.

Лиам толкался с Деймоном.

Лиам прорывался через лужи и соперников к воротам.

И бил штрафные.

Правда, Oasis активность Лиама не особо помогла – Blur выиграли то ли 2:0, то ли 2:1 (информация в репортажах расходится).

Зато он получил награду как лучший бомбардир турнира Soccer Six-96.

Впрочем, большого восторга от игры Галлахер не испытал. «Получил ли я удовольствие? Не-а, я готов убить себя, совершенно измотан. Тусовался вчера вечером и все такое. Тяжелая штука это пинание мяча», – делился фронтмен Oasis с NME.

А вот Деймон Албарн сказал, что это было «забавно». «Мне понравилось, все это было ради доброго дела. Победили сильнейшие, кстати».

Последняя фраза отлично подошла бы для описания еще одного поединка Blur и Oasis – одного из самых ярких событий в истории музыки 1990-х – «Битве брит-попа». Без нее матч на «Майл Энд» с Албарном и Галлахером вряд ли привлек бы столько внимания.

Поначалу Oasis и Blur ладили. Отношения испортились после дерзкого выпада Лиама

Брит-поп возник в начале 1990-х – этим термином журналисты обозначили волну гитарных групп, которые, вдохновляясь британской классикой (The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Smiths), играли что-то новое. Для Британии, уставшей от консервативного правления Маргарет Тэтчер, было важно переизобрести свою музыку – и противопоставить ее американскому гранжу и хип-хопу.

Со временем медиа начали писать о «Большой четверке» брит-попа, самых известных группах волны: Blur и Suede из Лондона, Oasis из Манчестера и Pulp из Шеффилда. В начале 90-х они были популярны примерно в равной степени, но затем все довольно быстро свелось к противостоянию двух главных соперников – Blur и Oasis.

Blur дебютировали в 1991 году, экспериментировали со стилями, искали свой звук и в апреле 1994-го выдали первый по-настоящему хитовый альбом «Parklife». Он мгновенно возглавил национальный хит-парад и превратил лондонский квартет в суперзвезд британской музыки.

Но уже в августе брит-поп ждала новая сенсация: первый альбом Oasis «Definitely Maybe» со сверхзвуковой скоростью взлетел на первую строчку британского чарта и стал самым продаваемым дебютом всех времен в Великобритании, побив рекорд, установленный за год до этого Suede. Путь от создания группы до попадания в топ занял три года.

Поначалу Blur и Oasis нормально ладили – по крайней мере, никак не проявляли враждебность. На премии BRIT Awards в январе 1995 года, когда Blur выиграли в пяти номинациях, а Oasis – в трех, Лиам Галлахер сказал: «Не думаю, что мы должны были получить больше наград, чем Blur. Blur – топ». А после того как Blur победили в номинации «Лучшая группа», Деймон Албарн произнес со сцены : «Думаю, мы должны разделить эту награду с Oasis».

Но это продолжалось недолго.

В апреле Oasis выпустили сингл «Some Might Say», возглавивший британский чарт. По этому поводу лейбл Creation устроил праздничную вечеринку. «Я отправился туда просто сказать парням «Отличная работа», – вспоминал Албарн в интервью NME . – А Лиам подошел и такой в своем стиле произнес мне прямо в лицо: «Фукин номер один!». Я подумал: «Окей, посмотрим…».

(Кстати, слово «фукин» мы употребляем не случайно. Это не только имитация манчестерского акцента, но и дань уважения русскоязычной версии журнала New Musical Express, которая выходила с 2001-го по 2003 год. Там писали именно так.)

Перчатка была брошена, ведь синглы Blur никогда еще не занимали первую строчку британских чартов. Но Албарн быстро нашел, чем ответить.

Летом 1995-го Blur и Oasis схлестнулись в «Битве брит-попа». Причина – выход синглов в один день

В 1995-м обе группы готовились к релизам новых альбомов. Oasis работали над своей второй пластинкой «(What’s the Story) Morning Glory?», намеченной на октябрь, а Blur дописывали к сентябрю четвертую – «The Great Escape».

Подогреть интерес к будущим альбомам призваны были синглы. Вслед за суперхитом «Some Might Say» Oasis собирались выпустить песню «Roll With It». «Это типичная вещь Oasis: завязывай ныть и займись уже чем-нибудь, – описывал сингл Ноэл Галлахер журналу Select. – Мы это твердим почти в каждой песне. Ну, знаешь, как в «Supersonic»: «Ты должен быть самим собой». Наверное, это приедается, но мне все еще комфортно сочинять такие тексты».

Blur сначала выбрали дебютным синглом песню «Stereotypes». Но после своего первого стадионного концерта – 17 мая на уже знакомом нам «Майл Энд» – изменили решение и остановились на «Country House», которую с восторгом встретили 27 тысяч зрителей. Это сатирическая композиция про «городского жителя, успешного парня» и «профессионального циника», который накопил много денег и решил сбежать от «тревог столетия» в загородный дом. По одной из версий, Blur написали эту песню про Дэвида Балфа, клавишника и основателя лейбла Food Records, подписавшего группу в 1989-м.

Чтобы избежать конкуренции песен в чартах, лейблам Oasis и Blur – Creation и Food соответственно – надо было договориться об удобных для всех датах релизов. Но, оказалось, что уходить от соперничества хотели не все. Боссам Food стало известно, что Oasis запланировали выпустить сингл «Roll With It» 14 августа – всего на неделю раньше «Country House».

«Мы думали, что Creation сошли с ума, – приводит слова сооснователя Food Энди Росса британский журналист Джон Харрис в книге «The Last Party». – Ведь у песни, занимающей первое место, как правило, больше шансов остаться там и на следующей неделе, потому что она попадает в «Top of the Pops» (музыкальная программа, телеверсия национального хит-парада – Sports), и тогда ее слышат абсолютно все».

Blur предстояло решить: выпустить сингл через неделю после Oasis и рискнуть остаться в тени конкурентов – или перенести релиз так, чтобы даты совпали, и сойтись в борьбе за первое место. Албарну представился удачный момент ответить Галлахерам.

«Деймон сдвинул дату, и мы схлестнулись. В битву это превратилось именно из-за Деймона, – говорил NME менеджер Oasis и основатель Creation Алан Макги. – Blur были чемпионами, мы тоже хотели ими стать, и Деймон вывел нас на ринг. Сначала все это казалось мне глупостью, но потом я подумал: «Да пошли они к черту, выжмем из этой ситуации максимум!».

В итоге 14 августа 1995 года синглы «Country House» и «Roll With It» вышли одновременно. Так началась «Битва брит-попа».

В «Битве брит-попа» видели спортивное соревнование, конкуренцию «Битлз» и «Стоунз» и борьбу социальных классов. Страна разделилась на два лагеря

Когда Blur и Oasis решили выпустить синглы в один день, журналисты превратили это соперничество в событие национального масштаба. За два дня до релиза NME вышел с обложкой, на которой были лица Деймона Албарна и Лиама Галлахера под заголовком «British Heavyweight Championship» (чемпионат Великобритании среди тяжеловесов).

«Мы решили немного повеселиться и придумали обложку, на которой Деймон выглядит очень надменно, а Лиам – очень воинственно, – говорил редактор NME Стив Сазерленд. – Мы создали ее по образцу старого постера к бою Али и Фрейзера, то есть буквально подали это как спортивное мероприятие».

Другим изданиям антагонизм Blur и Oasis напоминал о The Beatles и The Rolling Stones (пусть в реальности они и не были врагами, как Албарн с Галлахерами). Их противоборство было во многом раздуто прессой, которая из-за непохожести музыки и имиджа групп видела в них идеальных соперников. Вначале они даже дружили, но затем отношения охладели и музыканты начали задевать друг друга в прессе. Например, Леннон обвинял Мика Джаггера в копировании – от танцев до музыки «Битлз». Однако даже в такой ситуации коллективы не переходили от слов к делу – соперничества в чартах быть не могло.

«Все говорили о противостоянии «Битлз» и «Стоунз» и всем этом дерьме. А на самом деле было так: «Выпускайте первыми, мы подождем пару недель», – объяснял гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс в книге «50 Licks: Myths and Stories from Half a Century of The Rolling Stones». – Мы старались никогда не сталкиваться. Места было достаточно для обеих групп. Был момент, когда могли совпасть релизы «Paperback Writer» (песня «Битлз» – Sports) и «Paint It Black», но мы смогли все уладить просто парой звонков».

Blur и Oasis договариваться не стали. В итоге схватка быстро вышла за пределы чартов: когда Албарну поставили на радио «Roll With It», было слышно, как он поет под нее песню «Rockin’ All Over the World» группы Status Quo – очевидно, намекая на их сходство. А Ноэл Галлахер сразу перешел на личности: как пишет NME, музыкант назвал Blur «кучкой придурков из среднего класса, пытающихся бросить вызов героям рабочего класса» и заявил, что «победитель будет только один».

Эта фраза Ноэла хорошо описывает еще одну сторону конфликта: Юг против Севера, Лондон против Манчестера, интеллигенты Blur, представители среднего класса и студенты арт-колледжа, против дерзких и харизматичных хулиганов Oasis, близких простому народу. «Битва брит-попа» была противостоянием социальных классов – например, заголовок Guardian гласил: «Герои рабочего класса уделывают пижонов из художественной школы».

Музыканты Oasis и Blur и правда имели разный бэкграунд. У братьев Галлахеров было трудное детство с пьянством и насилием отца. Подростками они часто прогуливали школу и попадали в полицию – Ноэл даже получил полгода условно за ограбление магазина. В 15 лет его и вовсе исключили из школы. Blur же основали парни, познакомившиеся в колледже. Албарн так вообще продолжал творческую династию: мама работала декоратором сцены в театре, а папа – художником и дизайнером.

Впрочем, такое противопоставление огорчало гитариста Blur Грэма Коксона. Он вырос в небогатой семье саксофониста и руководителя военных оркестров, много переезжал в детстве из-за работы отца и к богеме себя не относил. «Работяги с севера бьются за первое место с пижонами с юга. Да что это за чушь вообще?! – негодовал Коксон в документальном фильме «No Distance Left To Run». – Мне нравилась идея быть первым. Но я хотел, чтобы это было чистое первое место, без всякого этого дерьма».

«Битва брит-попа» разделила страну на два лагеря: тех, кто был за Blur, и тех, кто поддерживал Oasis. Победителя должна была определить первая неделя продаж: покупая диски, слушатели голосовали за своих любимцев.

Итоги соперничества за британский топ: лондонцы выиграли битву, манкунианцы – войну

Гонка за первое место завершилась 20 августа победой Blur. «Country House» разошлась большим тиражом, чем «Roll With It» – 274 тысячи и 216 тысяч копий соответственно.

Поражение Oasis объяснялось по-разному: сингл Blur был дешевле на два фунта – 1,99 против 3,99; на диске с «Country House» были бонусные песни; также упоминались проблемы со штрих-кодом на дисках Oasis, из-за чего не все проданные копии могли быть учтены.

Второе место уязвило манкунианцев. Ноэл взбесился и выдал: «Мне нравится их гитарист. Барабанщика я никогда не встречал, но слышал, что он хороший парень. А басист и солист – надеюсь, они подхватят ВИЧ и умрут, потому что я, черт побери, их ненавижу». Спустя неделю Галлахер-старший публично извинился за свои слова.

В конце сентября – начале октября соперники выпустили альбомы. «(What’s the Story) Morning Glory?» Oasis за первую неделю был продан тиражом 345 тысяч копий, а диск Blur «The Great Escape» разошелся тиражом в 188 тысяч. Группа из Лондона выиграла сражение, зато группа из Манчестера – войну.

Oasis и Blur конкурировали в чартах и на поле, но их всегда объединяла любовь к футболу

В августе 1996 года Oasis защитили титул флагманов брит-попа, устроив эпохальный опен-эйр в поместье Небуорт-хаус. Двухдневный концерт собрал 250 тысяч зрителей, а количество заявок на покупку билетов составило 2,5 миллиона! Это выступление зафиксировало высшую точку успеха Oasis: и музыканты, и пресса сходились в том, что подобное событие невозможно будет повторить – и оказались правы.

Альбомы, последовавшие за «(What’s the Story) Morning Glory?», продолжали залетать в чарты и становиться платиновыми, однако давались участникам все тяжелее – как и общество друг друга. В 1999-м Oasis покинули гитарист и басист, а скандалы и стычки между Галлахерами случались все чаще. Очередной конфликт, вспыхнувший за несколько минут до выступления в Париже в 2009 году, привел к распаду Oasis. С тех пор братья не то что ни разу не выступали вместе, но даже, по их словам, не общались.

Blur существуют до сих пор. За 30 лет, прошедших с «Битвы брит-попа», группа выпустила пять альбомов, пережила уход гитариста Грэма Коксона в начале нулевых, несколько раз брала паузу и воссоединялась. Последний реюнион случился в 2022-м, а спустя год Blur записали альбом и отыграли два концерта на «Уэмбли», оба – по 90 тысяч зрителей.

При этом и у Blur, у и Oasis сохранилась крепкая история отношений с футболом – и она не ограничивается матчем на стадионе «Майл Энд».

Албарн в молодости любил поиграть в футбол при любом удобном случае: во время фестивалей, благотворительных турниров и просто так. Например, перед «Дерби брит-попа» Албарн вместе с коллегами из Supergrass и Massive Attack участвовал в матче между английскими и шотландскими музыкантами. Игра проходила на «Уэмбли» в поддержку альбома-сборника «The Beautiful Game», выпущенного перед Евро-1996. Англичане выиграли тогда 2:1. Второй гол забил капитан Деймон Албарн.

Начиная с 1995 года Деймон гонял на турнир Soccer Six каждый год, вплоть до 2002-го. А в 1997-м команда Blur даже стала победителем турнира.

Басист Blur Алекс Джеймс в составе группы Fat Les (с актером Китом Алленом и художником Дэмьеном Херстом) выпустил песню «Vindaloo» к ЧМ-1998 . Она заняла второе место в британском чарте синглов, уступив только «3 Lions ‘98» – новой версии культовой «Football’s Coming Home».

Миллионы людей знают песню Blur «Song 2» из саундтрека к игре FIFA. Sports уже рассказывал, как песня появилась в FIFA-1998 : если вкратце, Албарн обменял ее на четыре билета на финал чемпионата мира.

А вот песня «Parklife» использовалась в рекламе Nike 1997 года, где к игрокам воскресной футбольной лиги внезапно присоединяются звезды Премьер-лиги – Эрик Кантона, Иан Райт, Робби Фаулер и Дэвид Симэн. По результатам опроса в 2000 году реклама заняла 15-е место в списке «100 лучших рекламных ТВ-роликов в истории британского телевидения».

Несмотря на все разногласия между Галлахерами, братья сходятся в любви к «Манчестер Сити», которая появилась задолго до прихода в клуб шейхов, звездных футболистов и трофеев. Об этом на Sports подробно писала Дария Конурбаева – все началось благодаря отцу музыкантов Томми Галлахеру, который ненавидел своих братьев, поэтому назло им стал болеть за «Сити».

«Они все были ирландцами, которые приехали в Манчестер и решили поддерживать «Юнайтед», – вспоминал Ноэл. – Мой отец выбрал «Сити» просто чтоб их разозлить. Все, больше никаких причин. По сути, мы с Лиамом должны были стать фанатами «Юнайтед».

В 1975 году братья впервые попали на стадион «Мэйн Роуд», который был домашним для «Манчестер Сити» до 2003-го, а в 1996-м Oasis отыграли на арене два концерта . Сейчас песни группы звучат уже на «Этихаде»: «Wonderwall» включают в конце матчей, а еще ее поют болельщики и футболисты (последние даже делали это с Ноэлем в раздевалке после победы в Премьер-лиге в 2019-м).

На обложке первого альбома Oasis «Definitely Maybe» можно увидеть двух игроков: справа на подоконнике, возле телевизора, стоит портрет Джорджа Беста, а в правом нижнем углу – Родни Марша. В сольных проектах музыкантов футбол тоже появляется. В 2020 году Лиам выпустил клип на песню «Once», в котором в роли короля снялся Эрик Кантона. Фанаты недоумевали, как легендарный игрок «Юнайтед» мог появиться в клипе преданного болельщика «Сити», но младший Галлахер объяснил, что считает Кантона «последним футболистом-рок-н-ролльщиком».

Еще любопытный момент, связанный с футболом, есть в биографии бывшего басиста Oasis Пола Макгигана (тоже, кстати, давнего болельщика «Сити»): в 1997 году он вместе с журналистом Паоло Хьюиттом написал книгу «Величайший футболист, которого вы никогда не видели», посвященную игроку «Рединга», «Кардиффа» и «Хэйса» Робину Фрайди .

Ну и конечно же, именно футбол стал причиной еще раз вспомнить все, что произошло между Blur и Oasis.

В последние годы Ноэл и Деймон помирились. В 2013-м они вместе исполнили песню Blur «Tender» на благотворительном концерте , а в 2017-м Галлахер-старший поучаствовал в записи композиции «We Got the Power» группы Gorillaz , еще одного проекта Албарна.

А три года назад они пересеклись на футболе – в финале Лиги чемпионов 2021 года встретились «Челси» и «Манчестер Сити». Слово Ноэлу Галлахеру:

«Игра заканчивается, я в гневе выхожу со стадиона и, угадайте, кого же встречаю первым? Деймона Албарна! Он ходит на матчи «Челси» раз в десять лет. Последний матч, на котором он был, это, наверное, победный для «Челси» финал Лиги чемпионов 2012 года.

Деймон спросил: «Все в порядке, приятель?» Из всех людей – именно он! Я хотел сказать: «Молодцы, поздравляю», а он произнес: «Однажды вы тоже выиграете». «Клянусь Богом, я сейчас не выдержу…» – подумал я.

«Подожди, разве твоя команда не поднимает кубок через 10 минут? – спросил я, когда Деймон якобы утешал меня. – Что ты здесь делаешь?» – «Мне нужно уйти пораньше». – «Это многое говорит о тебе». – «Да ладно, я уже видел, как они его поднимают». После этого я позвонил своему менеджеру и сказал, что нам надо переиздать «Roll With It».

Фото: Gettyimages /Koh Hasebe/Shinko, Music / Contributor, James Fry / Contributor, Mick Hutson / Contributor, Avalon / Contributor, David Cheskin – PA Images / Contributor ; imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press ; East News /BY MICHAEL CRABTREE / AFP; cup.life

Больше букв и футбола – в телеграм-канале Дины