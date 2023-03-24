47 комментариев

Овечкин, Шарапова или Аршавин?

Голосование «100 лучших спортсменов в истории России» – хорошая тренировка для памяти. За 30+ лет в нашем спорте правили столько героев из разных видов, что вспомнить самых достойных – уже достижение.

Наши авторы и редакторы подошли к выборам основательно: кто-то заполнял анкету в течение трех дней, тщательно перебирая фамилии в блокноте; кто-то руководствовался исключительно сердцем и воспоминаниями из родного Волгограда, выбирая (!) Олега Веретенникова, а кто-то делал упор на знакомых персонажей – про которых пишет каждый день, в футболе, хоккее или теннисе.

Тем не менее, если отбросить частности и нюансы, голосование редакции получилось максимально корректным и справедливым. По крайней мере, итоговая таблица топ-100 практически не вызывает вопросов.

Напомним нюансы итогового рейтинга перед тем, как вы проскроллите все таблицы:

• За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получает 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммируются , так формируется итоговая таблица.

• Мы уравновесили голоса редакции и пользователей, чтобы исключить флэшмобы. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов . То есть, в любом случае все решается вашим голосованием – именно оно и станет финальным. Более того, прямо сейчас вы можете повлиять на итоги, если еще не заполнили минимум 20 фамилий.

• От редакции выбирали 48 ведущих авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.

И вот что получилось:

И еще несколько важных моментов:

• Всего в редакционных анкетах упомянули 334 спортсмена. Каждый, кто занял места ниже 100-го, получит по 1 очку в итоговый рейтинг;

• В редакционном голосовании по числу первых мест уверенно победил Александр Овечкин (25 из 48), но его итоговое преимущество над Марией Шараповой не выглядит подавляющим – 4647 баллов против 4429. Все дело в том, что Марию чаще выбирали в десятке, а Александра в некоторых анкетах... игнорировали;

• 14,6% среди спортсменов, за которых проголосовала редакция, – футболисты, 11,6% – хоккеисты, 10,7% – фигуристы. А вот такая разбивка по всем видам спорта:

• В итоговую сотню не попали Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Кирилл Капризов, Татьяна Навка, Бувайсар Сайтиев, Абдулрашид Садулаев, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Илья Цымбаларь, Сергей Мозякин и другие звезды. Вы еще можете исправить эту «несправедливость» – наше голосование продлится до 31 марта в 23:59 по московскому времени . Присоединяйтесь!

Фото: Gettyimages.ru