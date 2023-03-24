47 комментариев

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Выборы «Лучший спортсмен в истории России»: как проголосовала редакция Sports.ru

100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Андрей Кириленко Андрей Кириленко
Павел Дацюк Павел Дацюк
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Евгений Малкин Евгений Малкин
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Марат Сафин Марат Сафин
Александр Большунов Александр Большунов
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Александр Карелин Александр Карелин
Евгений Кафельников Евгений Кафельников
Александр Овечкин Александр Овечкин
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Даниил Медведев Даниил Медведев
Фигурное катание Фигурное катание

Овечкин, Шарапова или Аршавин?

Голосование «100 лучших спортсменов в истории России» – хорошая тренировка для памяти. За 30+ лет в нашем спорте правили столько героев из разных видов, что вспомнить самых достойных – уже достижение.

Наши авторы и редакторы подошли к выборам основательно: кто-то заполнял анкету в течение трех дней, тщательно перебирая фамилии в блокноте; кто-то руководствовался исключительно сердцем и воспоминаниями из родного Волгограда, выбирая (!) Олега Веретенникова, а кто-то делал упор на знакомых персонажей – про которых пишет каждый день, в футболе, хоккее или теннисе.

Тем не менее, если отбросить частности и нюансы, голосование редакции получилось максимально корректным и справедливым. По крайней мере, итоговая таблица топ-100 практически не вызывает вопросов.

Напомним нюансы итогового рейтинга перед тем, как вы проскроллите все таблицы:

За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получает 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммируются, так формируется итоговая таблица. 

• Мы уравновесили голоса редакции и пользователей, чтобы исключить флэшмобы. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. То есть, в любом случае все решается вашим голосованием – именно оно и станет финальным. Более того, прямо сейчас вы можете повлиять на итоги, если еще не заполнили минимум 20 фамилий.

• От редакции выбирали 48 ведущих авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.

И вот что получилось:

И еще несколько важных моментов:

• Всего в редакционных анкетах упомянули 334 спортсмена. Каждый, кто занял места ниже 100-го, получит по 1 очку в итоговый рейтинг;

• В редакционном голосовании по числу первых мест уверенно победил Александр Овечкин (25 из 48), но его итоговое преимущество над Марией Шараповой не выглядит подавляющим – 4647 баллов против 4429. Все дело в том, что Марию чаще выбирали в десятке, а Александра в некоторых анкетах... игнорировали;

• 14,6% среди спортсменов, за которых проголосовала редакция, – футболисты, 11,6% – хоккеисты, 10,7% – фигуристы. А вот такая разбивка по всем видам спорта:

• В итоговую сотню не попали Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Кирилл Капризов, Татьяна Навка, Бувайсар Сайтиев, Абдулрашид Садулаев, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Илья Цымбаларь, Сергей Мозякин и другие звезды. Вы еще можете исправить эту «несправедливость» – наше голосование продлится до 31 марта в 23:59 по московскому времени. Присоединяйтесь!

На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?

Фото: Gettyimages.ru

47 комментариев

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Vasily Ivanov
Ответ Magico!
Андрей Лавров - официально 3-й гандболист планеты в 20 веке, 3 кратный олимпийский чемпион (3 3 подчеркиваю олимпиадах - из них 2 уже не при СССР), 4-кратный призер ОИ - 3 из них уже не при СССР, 2-кратный чемпион мира, 4-кратный призер (3 раза, в т.ч. обе победы - не при СССР) - 96 место, 5 очков. Сайтиев и Садулаев вне сотни. Карпин перед Вяльбе, Тетюхиным, Федоровым. Курникова, не выигравшая ни одногог турнира в карьере, на 15 мест выше Саутина, на 19 мест выше Чепаловой, которая брала золото на 3-х олимпиадах, причем и на 30-ке и в спринте. Дзюба выше Василевского, Крамника, Мустафиной. Расходимся, пацаны.
Это " голосование " очень напоминает премию ИСУ , которую дают ,тому ,на кого зачешется левая пятка Закаряна.....
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Vasily Ivanov
Ну редакции осталось коллективно вступить в Путин-тим .....
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rospierdolator
Аршавин? Очень смешно...почему тогда нет варианта - Дзюба?
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Геннадий Туник
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Мы выбираем разве лучшего футболиста мира? Нет, лучшего спортсмена России. Для России Аршавин великий игрок. С чем спор-то?
Спор в том,что в других видах спорта есть люди,явно более великие,нежели Аршавин.
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Евгений Огий
Ответ Old Vyaine
43. Анна Курникова Ммм, понятно. Великая спортсменка, что тут скажешь.
Медийность указана как критерий рейтинга, да и в паре она вроде и первая ракетка мира была и 2 шлема брала. На момент своей игры и до прихода Шараповой не было в РФ теннисистки известнее, а уж жены зарубежной звёзды тем более))
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Евгений Огий
Ответ 9_volk
поздняков - на 90-м месте, сайтиев вне сотни - это честный приговор "спортивной" "журналистики" в россии... то, что в том же рейтинге, аршавин - на 3-м, плющенко - на 4-м, курникова - на 43-м, поветкин - на 88-м, а петров - на 100-м - создает картину абсолютной психиатрической лечебницы, у пациентов которой нет никаких шансов на выздоровление.
Я заступлюсь за Плющенко и Аршавина. Плющ 2ОЧ, 3ЧМ, 7раз Евро (наши доминировали одно время) плюс он весьма медийный после 2010г (а это был критерий в рейтинге, если вы правила читали), а Аршавин просто самый известный постсоветский футболист, самый сильный, самый узнаваемый в самом популярном виде. Поветкин это,зашквар, конечно. Мало того, что его золотишко на играх не стоит даже стрелкового золота (где долгая карьера и даже в разных дисциплинах есть призёры), так ещё и на финал соперник не явился... По остальным согласен, в целом. Ну, автогонщиков я бы не включал в принципе, даже если бы у Петрова были заслуги Хэмилтона.
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Григорий Хазанов
Ответ Dmitry Beskov
> В итоговую сотню не попали [...] Бувайсар Сайтиев. Я правильно понимаю, что победы во всех соревнованиях, и три золотые медали ОИ недостаточно, чтобы оказаться рядом даже с гонщиком Виталием Петровым?
Ну да, это звучит не очень справедливо, с другой стороны я вот например гонки с Петровым хотя бы пару раз смотрел. Про Сайтиева и его достижения не знал вообще. При всем уважении к этому человеку , мало кто без гугла вообще скажет в каком виде спорта он побеждал.
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Евгений Огий
У меня нет вопросов к Аршавину, Акинфееву в рейтинге, но какой Жирков, Игнашевич? Мы же о международной значимости говорим в серьезных видах спорта, культивируемых много где.. Отсутствие Б.Сайтиева это зашквар, ребята. Я, который не смотрит борьбу и единоборства в принципе и то включил бы в первые 30, а у вас он в сто не попал....вы представляете сколько народу борьбой занимается в регионах, что это имя значит? Зато Костю Дзю обязательно нужно в рейтинг включить, при том что боксерам профи даже ЗМС не дают (кроме как спец.решением), потому что разные организации проводят, реально сильнейшие могут никогда не встретиться ю, в т.ч намерено или профанацию устраивать как Мейвезер-Пакиао. А Дзю проиграл в одну калитку тому, кого Пакман в мессиво превратил.
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Hrustalev
Ответ Антимосковский
из 2009 пишешь? ничего такого в его высказывании не было, молодцы, затравили лучшего футболиста за последние 20 лет с подачи журналюхи
он не пишет, он там остался, и ему там хорошо. к сожалению...
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Павел Копачев
Основатель блога
Ответ Dmitry Beskov
> В итоговую сотню не попали [...] Бувайсар Сайтиев. Я правильно понимаю, что победы во всех соревнованиях, и три золотые медали ОИ недостаточно, чтобы оказаться рядом даже с гонщиком Виталием Петровым?
у вас есть шанс все изменить) голоса считаются редакция + пользователи
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Magico!
Андрей Лавров - официально 3-й гандболист планеты в 20 веке, 3 кратный олимпийский чемпион (3 3 подчеркиваю олимпиадах - из них 2 уже не при СССР), 4-кратный призер ОИ - 3 из них уже не при СССР, 2-кратный чемпион мира, 4-кратный призер (3 раза, в т.ч. обе победы - не при СССР) - 96 место, 5 очков.

Сайтиев и Садулаев вне сотни.
Карпин перед Вяльбе, Тетюхиным, Федоровым.
Курникова, не выигравшая ни одногог турнира в карьере, на 15 мест выше Саутина, на 19 мест выше Чепаловой, которая брала золото на 3-х олимпиадах, причем и на 30-ке и в спринте.
Дзюба выше Василевского, Крамника, Мустафиной.

Расходимся, пацаны.
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Bavarec-Art
Я так понимаю, что теннисисты +25% к рейтингу имуют тут
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Павел Копачев
Основатель блога
Ответ Роман Ихра
Я думал редакция хотя бы серьёзно отнесётся. Профанация...
а что несерьезного?
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Боевой Бурят Путина
Топ-20 на редкость адекватно, на 95% совпало с моим выбором👍 С современными фигуристками в топ-100 не согласен, слишком уж короткие карьеры с 1-2 яркими моментами.
С таким же успехом можно было Саню Панова включить за тот незабываемый дубль на «Стад де Франс» или Гусева за шайбу «великой» Германии в финале ОИ.
Фетисов ниже Загитовой, Аленичев ниже Медведевой, Виктор Ан ниже Щербаковой - ясно-понятно. Это все равно как Моргенштерн и Бузова обогнали бы в рейтинге Зыкину и Парк Горького
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Роман Ихра
Я думал редакция хотя бы серьёзно отнесётся. Профанация...
+4
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AF007
Ответ tema djanyzakov
Каспаров с его 20 годами доминирования в шахматах, был как Майкл Джордан как Лео Месси , что бы доминировать так долго нужно всегда быть в форме и сохранять мотивацию и силы что бы продолжать играть на том уровне, даже сейчас Магнус Карлсен потерял мотивацию и силы что бы продолжать защищать шахматную корону. Каспаров уверено входит в топ 3 в истории своего вида спорта (где огромная конкуренция), в России почти нет таких спортсменов которые безоговорочно входят в список топ 3, топ 5, своего вида спорта с таким длинным периодом доминирования. У каждого автора свое виденье топа лучших, ведь это все субъективно, но не аргументировано клеймить бредом... зачем?
К Лукомскому были вопросы насчет адекватности не из-за Каспарова
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Ник Гре
Ответ AF007
Аршавин на третьем вызывает смех. Я всё понимаю, футбол самый популярный вид спорта с самой большой конкуренцией, но даже на пике, который к слову длился жалких 2 года, он не входил и в топ-20 лучших игроков мира. И не надо мне про 6 место в рейтинге ЗМ рассказывать, Загоракис в 2004-м пятое занял, Жоржиньо в 2021-м - третье. ЗМ в годы проведения ЧМ и ЧЕ это вообще не про рейтинг действительно лучших игроков
С позиции "Прославлял Россию в мире" (лицо и гордость страны) - из футболистов может только Акинфеев заслуживает быть в топе списка. Карелин, Сафин, Емельяненко и т.п. - глыбы.
Аршавин отличный футболист, умный специалист сейчас, но "гордость страны" - явно не про него.
+1
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Ответ Контрольный выстрел
а Александра в некоторых анкетах... игнорировали (с) Смешные борцы за все хорошее против всего плохого ))
Я знаю, кто на первое место поставил Каспарова )
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Искандер Сайфиев
В топ 100 Морозов должен был попадать
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Dmitry Beskov
> В итоговую сотню не попали [...] Бувайсар Сайтиев.

Я правильно понимаю, что победы во всех соревнованиях, и три золотые медали ОИ недостаточно, чтобы оказаться рядом даже с гонщиком Виталием Петровым?
+10
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Проходил мимо
Карелин не входит в тройку лучших спортсменов? Все понятно
+6
-1
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Пётр Кузнеченко
Отличный топ. Понятно, что по мелочи вопросы всегда останутся. Мне, например, печально видеть Каспарова — великого чемпиона, которого большинство современных шахматистов буквально называют величайшим в истории — всего на 20 месте. А ещё немного странно совсем не увидеть Бивола — человек несколько лет доминирует в своей весовой и без шансов разбил бессменного лидера p4p с рекордом 57-1.

Но большинство — по делу, и двадцатка вышла репрезентативная.
+4
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9_volk
поздняков - на 90-м месте, сайтиев вне сотни - это честный приговор "спортивной" "журналистики" в россии...

то, что в том же рейтинге, аршавин - на 3-м, плющенко - на 4-м, курникова - на 43-м, поветкин - на 88-м, а петров - на 100-м - создает картину абсолютной психиатрической лечебницы, у пациентов которой нет никаких шансов на выздоровление.
+14
0
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Антимосковский
Ответ Wesker
Андрей "ваши ожидания - ваши проблемы" Аршавин:) А чё не Рома Широков? Паноптикум бл
из 2009 пишешь? ничего такого в его высказывании не было, молодцы, затравили лучшего футболиста за последние 20 лет с подачи журналюхи
+2
-1
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tema djanyzakov
Ответ stalker18
Ну хотя бы не бред Лукомского
Каспаров с его 20 годами доминирования в шахматах, был как Майкл Джордан как Лео Месси , что бы доминировать так долго нужно всегда быть в форме и сохранять мотивацию и силы что бы продолжать играть на том уровне, даже сейчас Магнус Карлсен потерял мотивацию и силы что бы продолжать защищать шахматную корону. Каспаров уверено входит в топ 3 в истории своего вида спорта (где огромная конкуренция), в России почти нет таких спортсменов которые безоговорочно входят в список топ 3, топ 5, своего вида спорта с таким длинным периодом доминирования. У каждого автора свое виденье топа лучших, ведь это
все субъективно, но не аргументировано клеймить бредом... зачем?
+3
-2
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