47 комментариев

Выборы «Лучший спортсмен в истории России»: как проголосовала редакция Sports.ru
Овечкин, Шарапова или Аршавин?
Голосование «100 лучших спортсменов в истории России» – хорошая тренировка для памяти. За 30+ лет в нашем спорте правили столько героев из разных видов, что вспомнить самых достойных – уже достижение.
Наши авторы и редакторы подошли к выборам основательно: кто-то заполнял анкету в течение трех дней, тщательно перебирая фамилии в блокноте; кто-то руководствовался исключительно сердцем и воспоминаниями из родного Волгограда, выбирая (!) Олега Веретенникова, а кто-то делал упор на знакомых персонажей – про которых пишет каждый день, в футболе, хоккее или теннисе.
Тем не менее, если отбросить частности и нюансы, голосование редакции получилось максимально корректным и справедливым. По крайней мере, итоговая таблица топ-100 практически не вызывает вопросов.
Напомним нюансы итогового рейтинга перед тем, как вы проскроллите все таблицы:
• За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получает 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммируются, так формируется итоговая таблица.
• Мы уравновесили голоса редакции и пользователей, чтобы исключить флэшмобы. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. То есть, в любом случае все решается вашим голосованием – именно оно и станет финальным. Более того, прямо сейчас вы можете повлиять на итоги, если еще не заполнили минимум 20 фамилий.
• От редакции выбирали 48 ведущих авторов и редакторов из разных разделов – футбола, олимпика, хоккея, баскетбола, бокса/mma, тенниса и автоспорта.
И вот что получилось:
И еще несколько важных моментов:
• Всего в редакционных анкетах упомянули 334 спортсмена. Каждый, кто занял места ниже 100-го, получит по 1 очку в итоговый рейтинг;
• В редакционном голосовании по числу первых мест уверенно победил Александр Овечкин (25 из 48), но его итоговое преимущество над Марией Шараповой не выглядит подавляющим – 4647 баллов против 4429. Все дело в том, что Марию чаще выбирали в десятке, а Александра в некоторых анкетах... игнорировали;
• 14,6% среди спортсменов, за которых проголосовала редакция, – футболисты, 11,6% – хоккеисты, 10,7% – фигуристы. А вот такая разбивка по всем видам спорта:
• В итоговую сотню не попали Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Кирилл Капризов, Татьяна Навка, Бувайсар Сайтиев, Абдулрашид Садулаев, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Илья Цымбаларь, Сергей Мозякин и другие звезды. Вы еще можете исправить эту «несправедливость» – наше голосование продлится до 31 марта в 23:59 по московскому времени. Присоединяйтесь!
На Sports.ru – выборы 100 лучших спортсменов в истории России. Вы за кого?
Фото: Gettyimages.ru
Сайтиев и Садулаев вне сотни.
Карпин перед Вяльбе, Тетюхиным, Федоровым.
Курникова, не выигравшая ни одногог турнира в карьере, на 15 мест выше Саутина, на 19 мест выше Чепаловой, которая брала золото на 3-х олимпиадах, причем и на 30-ке и в спринте.
Дзюба выше Василевского, Крамника, Мустафиной.
Расходимся, пацаны.
С таким же успехом можно было Саню Панова включить за тот незабываемый дубль на «Стад де Франс» или Гусева за шайбу «великой» Германии в финале ОИ.
Фетисов ниже Загитовой, Аленичев ниже Медведевой, Виктор Ан ниже Щербаковой - ясно-понятно. Это все равно как Моргенштерн и Бузова обогнали бы в рейтинге Зыкину и Парк Горького
Аршавин отличный футболист, умный специалист сейчас, но "гордость страны" - явно не про него.
Я правильно понимаю, что победы во всех соревнованиях, и три золотые медали ОИ недостаточно, чтобы оказаться рядом даже с гонщиком Виталием Петровым?
Но большинство — по делу, и двадцатка вышла репрезентативная.
то, что в том же рейтинге, аршавин - на 3-м, плющенко - на 4-м, курникова - на 43-м, поветкин - на 88-м, а петров - на 100-м - создает картину абсолютной психиатрической лечебницы, у пациентов которой нет никаких шансов на выздоровление.
все субъективно, но не аргументировано клеймить бредом... зачем?