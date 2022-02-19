«Называйте меня как хотите, но я себя великим не считаю». Чемпионская речь Александра Большунова, который покорил Олимпиаду

Трехкратный – в Пекине!

Александр Большунов выиграл третье золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. И это мегауспех, выше ожиданий самого Александра.

Сегодня нашему лыжнику покорился марафон, который из-за мороза прошел в усеченном формате (28,4 км вместо 50), а до этого он брал скиатлон и эстафету.

До Большунова победить три раза на одной Олимпиаде удавалось только Николаю Зимятову (1980), норвежцам Бьорну Дэли (1992 и 1998), Вегарду Ульвангу (1992) и Йоханнесу Клэбо (2018).

Еще одно удивительное достижение Большунова: он брал медали в каждой олимпийской гонке, где выходил на старт – 4 в Пхенчхане, 5 в Пекине.

После финиша он:

• первым делом упал на четвереньки и поцеловал снег;

• поднявшись, прямо в финишном городке от переизбытка эмоций навернул кружок диаметром 10-15 метров, едва не снес волонтершу, тут же извинился крабом;

• подкатил к заборчику, за которым уже дожидался личный тренер Юрий Бородавко. Наобнимавшись с ним, заметил Елену Вяльбе – она была так счастлива, что, кажется, даже приподняла Александра.

• уже одевшись и переобувшись в золотые ботинки, вернулся к финишу, чтобы поздравить с завершением гонки последнего участника (тот проиграл 20+минут);

• выстоял на холоде в районе получаса, раздавая интервью для ТВ и прессы (в том числе норвежской).

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Вот что сказал Большунов в микст-зоне после финиша и на пресс-конференции:

– Когда узнал, что гонка будет 30 км вместо 50, немного расстроился. Хотелось бежать 50 даже в таких условиях, но понимал, почему принято такое решение: погода сложная. Хотя когда побежали, ветер даже стал слабее, было не так холодно – погода в гонке не беспокоила. Можно было бы и 50 км бежать, я не замерз точно.

Вот когда мы ждали награждение, ветер поднялся и одежду продувало. А во время гонки все было как обычно.

Я не говорю, что погода хорошая. Но нам же чем сложнее, тем проще. Я вспоминаю похожие гонки – мы бежали в Норвегии 30 км коньком – тоже в холод и сильный ветер, и я выиграл с отрывом. Сегодня условия даже получше: хотя бы видно, куда бежать, видна вся трасса, мы знали весь круг – а тогда было неизвестно куда бежать.

– Вы трехкратный олимпийский чемпион – какими словами опишете то, что происходит в голове?

– Какими словами… Ха-ха, сказал бы я, но вам нельзя это говорить! Грандиозно! Я даже не могу найти слов. Это очень грандиозный день – давать интервью, когда у меня есть три золотые медали. Это очень круто!

Наверное, и правильно, что я не смог завоевать золото 4 года назад в Корее – благодаря этому у меня была большая мотивация на этой Олимпиаде. Я ставил цель – взять минимум две золотые медали, а есть три. Я очень горд этим результатом, это невероятно. У меня пять медалей, я на 200% доволен результатом здесь.

После гонки я поцеловал китайский снег. Хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и что я стал здесь трехкратным олимпийским чемпионом.

– Вы уже говорили, что рано называть вас великим. Теперь не рано?

– Вы можете называть как хотите, но я себя великим не считаю. Есть много спортсменов, у которых намного больше медалей, чем у меня.

– Тот, кто выигрывает 30 и 50 км на одном турнире, получает звание короля лыж. Вы – король лыж?

– Не знаю, у вас надо спрашивать. Сегодня гонку специально сократили, ха-ха-ха.

– Откуда у вас такие модные золотые ботинки?

– Увидел их после первой гонки, когда выиграл золотую медаль. Сказал: было бы неплохо, чтобы у меня такие тоже были – тем более золото теперь есть. И когда третью медаль заработал, мне их принесли. В принципе они подходят мне.

– Отдых после Олимпиады будет долгим? Этап Кубка мира уже через неделю.

– Ну, как минимум месяц.

– Месяц?

– Ну а все, Олимпийские игры прошли, мне кажется, можно завязывать. Не знаю… (по интонации было совершенно непонятно, шутит Большунов насчет месячного отдыха или нет – Sports.ru).

– Расскажите, как вас поддерживала жена все это время?

– Она меня всегда поддерживает. Она была со мной в самые трудные минуты, когда шла подготовка к сезону и все складывалось не очень хорошо. Возможно, она забирала негативные эмоции себе – ведь, когда что-то не получается, я очень сильно расстраиваюсь.

Она забирала эти эмоции, помогала с ними справляться. Хорошо, когда близкий человек рядом, понимает и переживает вместе с тобой. Так гораздо спокойнее, чем одному.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson, Hannah Mckay