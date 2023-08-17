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«Мы подорвали фанатов «Амкала» сильнее, чем 2Drots». Маркетолог «Текстильщика» о провокации дня

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет! Вы на канале RFS – Рашн Футбол SMM. Я – по-прежнему Денис Каримов, SMM-щик «Пари НН». У меня по-прежнему есть Telegram, где вы можете следить за самым интересным из соцсетей российских клубов. Еще несколько плюсов – и я даже смогу вшивать здесь ссылки прямо в текст. Круто, правда?

Совсем недавно у нас выходило большое интервью с Павлом Петуховым, маркетологом ивановского «Текстильщика», которое вы можете прочитать в моем блоге чуть раньше. В нем мы затронули тему матчей с медийными командами второй год подряд.

 По итогам встречи с «Амкалом» мы снова переговорили и подвели небольшие итоги.

- Павел, давай в начале подведем итоги этого матча в плане организации. Как всё прошло? Было легче, чем в прошлом году, или сложнее?

 - Всё прошло очень спокойно. Мы уже на опыте, никакой суеты не было. Как будто каждый день организуем матчи такого масштаба.

 - Были какие-то новые «сюрпризы» и неожиданности?

 - В этот раз добавились активности от Fonbet, но они оказались очень профессиональными ребятами. Нам нужно было только разместить их зону и подвести розетку. Дальше они все сделали сами.

 - С какими трудностями столкнулись в этот раз?

 - Главная трудность – это логотип другой лиги на манишках. Мы заклеивали их стикерами с гербом Ивановской области и так далее. Очень забавная история.

 - Еще Роман Нагучев у себя в канале разместил кружок про проблемы с доступом на стадион…

 - Очередь действительно была, но, наверное, не обошлось без приукрашивания.

 - Теперь о самом главном. Были готовы к такому оживлению в комментариях?

 - Иногда мы позволяем себе провокации, но в этот раз она получилась просто великолепной. Настолько популярной публикации не было раньше, даже болельщики «2Drots» не были так активны.

 - Тысяча (даже почти полторы тысячи) комментариев под итоговым постом со словами «убийцы медиафутбола». Специальная провокация?

 - Думаю, что мы «подорвали» болельщиков «Амкала» намного сильнее, чем «2Drots». А в целом – общий фон примерно одинаковый. «Вы никому не нужны, медиафутбол – топ, о вас забудут, скажите спасибо за полный стадион» и так далее.

 - После игры писали коллеги из других клубов месседжи в стиле «отстояли честь профессионального футбола»?

 - Нашему генеральному директору во время игры писали сообщения в духе: «Не подведите!» За нас вчера переживал весь профессиональный футбол!

 

Мы вновь благодарим Павла за комментарий и желаем успехов! А вы можете подписаться на мой Telegram, блог на Sports.ru и поставить плюсиков, чтобы выходило еще больше материалов с медийных полей.

1 комментарий

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main acc
Паша красавчик! так грамотно подорвать фанатов медиафутбола - надо же было придумать)))
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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