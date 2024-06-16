Сербии 24 года не было на Евро. Последний матч – 1:6 в статусе Югославии

Сербия – одна из самых любимых сборных россиян на Евро-2024. И это неудивительно, учитывая отношения двух стран. Пожалуй, Сербия – самое дружелюбное к РФ государство в Европе.

На этом фоне иронично выглядят российские проблемы команды Драгана Стойковича: достойные амбиции, хороший подбор футболистов и постоянные сложности с выходом из группы. В случае с Сербией проблемы начинаются уже в отборочном цикле, который до 2024 года был для сборной непреодолимым препятствием.

Почти четверть века назад сербский футболист последний раз забивал на Евро. Потом – темные времена.

Последний чемпионат Европы для сербов: черногорцы в составе, обилие голевых матчей и безвольный вылет

Сербии как независимого государства в 2000 году еще не было, но сербы все-таки на том Евро участвовали, пусть и с небольшими оговорками: страна все еще называлась Югославией, состояла из Сербии и Черногории, а в составе сборной помимо сербов находилось место и черногорцам. Команда Вуядина Бошкова оказалась в с Испанией, Норвегией и уже отделившейся от Югославии Словенией.

Тот Евро был для югославов выдающимся: начали с 3:3 со Словенией (отыгрались с 0:3 в меньшинстве), потом с трудом дожали Норвегию, а в третьем туре выдали фейерверк с Испанией – 3:4! Но все равно вышли из группы. Положение спасла лишь нулевая ничья в параллельном матче группы, которая по очкам сравнивала в таблице Югославию и Норвегию, но в плей-офф по дополнительным показателям отправляла именно первых. Отправляла на Нидерланды. А там уже случилась трагедия: 1:6 с хет-триком Патрика Клюйверта. Он, кстати, стал лучшим бомбардиром турнира с пятью голами, разделив награду… с Саво Милошевичем.

После той игры сербы позабыли о чемпионатах Европы на целых 24 года.

Начав отбор на Евро-2004 как Югославия, заканчивала квалификацию сборная уже как Сербия и Черногория. Победив прямого конкурента в лице Уэльса в обоих матчах, сербы и черногорцы все равно отстали от британцев на одно очко и заняли третье место в группе.

Уживаться двум народам на одной территории так и не пришлось, потому что в 2006 году произошел мирный развод Сербии и Черногории. Референдум о полной независимости Черногории разделил страны на два независимых государства. С этого момента у Сербии началась своя собственная история, в том числе и в футболе.

Отбор на Евро-2008: испанский тренер, смазанная концовка и непонятные цели

Пока Россия качала своих болельщиков на эмоциональных качелях в квалификации самого памятного турнира, сербы не отставали.

Первым тренером независимой Сербии стал Хавьер Клементе. Стартовали здорово в группе с Португалией и Польшей: 3 победы и ничья. Но потом внезапно проиграли Казахстану, Бельгии, сыграли вничью с Арменией и Финляндией. С португальцами и поляками все четыре матча свели вничью – именно те и поехали на Евро, а сербы остались третьими.

«Перед нами не стоит цель попасть на Евро-2008. Мы строим молодую команду с прицелом на чемпионат мира. Поэтому поражение от Азербайджана не сможет стать причиной моего ухода», – заявил Хавьер Клементе за три тура до конца отборочного цикла.

В начале декабря 2007 года его уволили. Причина – непопадание на Евро.

Отбор на Евро-2012: увольнение тренера, протесты фанатов и слабая игра

Идеальная командная работа всех причастных (и Футбольного союза Сербии, и тренеров, и игроков, и болельщиков) привела к очередному провалу.

Проблемы начались еще до начала отбора. За месяц до первого тура появилась информация, что Радомира Антича, главного тренера, могут уволить из-за четырехматчевой дисквалификации за неподобающее поведение в матче с Австралией на ЧМ-2010. Затем Футбольный союз Сербии урезал зарплату главному тренеру, а через неделю президент организации Томислав Караджич прокомментировал продление контракта все с тем же Античем в своеобразной манере: «Продолжение работы Радомира в сборной – не совсем идеальное решение, но кандидатов получше у нас нет».

После двух первых туров (победа над Фарерами и ничья со Словенией) коуча все-таки уволили, хотя его даже не было на скамейке. Его сменил Владимир Петрович, поработавший в сборной Китая и «Црвене Звезде». Уже при нем сгорели дома Эстонии, а матч с Италией сорвали фанаты, устроив акцию протеста против отставки Антича. Сборная получила техническое поражение, а фанаты заявили, что подобная акция – не последняя.

В это сложно поверить, но перед последним туром Сербия сохраняла шанс на стыки – требовалось лишь обыграть в гостях Словению. Сербы исполнили Россию-2009, проиграв словенцам на том же стадионе, с тем же счетом и пропустив единственный гол на той же минуте. Владимир Петрович, само собой, был уволен за откровенно плохие результаты, а в стыковые матчи попала Эстония, которую разгромно вынесла Ирландия.

Отбор на Евро-2016: Дик Адвокат, албанский дрон и самый провальный цикл

Следующий отборочный цикл сербы начали под руководством Дика Адвоката. Так как количество участников в финальном этапе Евро увеличилось, то теперь напрямую из группы выходили две команды, а третья отправлялась в стыковые матчи. Для Сербии, попавшей в группу с Португалией, Данией, Албанией и Арменией, задача выхода в финальную часть выглядела несложной.

Но что-то пошло не так уже в первом туре, когда пришлось вырывать ничью против Армении. А затем случился тот самый домашний матч против Албании, где на 42 минуте при счете 0:0 над полем появился дрон с флагом «Великой Албании». На этот раз в срыве матча поучаствовали не только фанаты, но и игроки. Инцидент губительно сказался на турнирном положении сборных: Албании – техническое поражение, Сербии – лишение трех очков. Обе стороны были недовольны подобным вердиктом и решили обратиться в швейцарский Спортивный арбитражный суд, который принял неоднозначное решение: Сербии – техническое поражение, Албании – три очка. Сборная Дика Адвоката по итогам двух туров заняла последнее место с -2 очками. Затем еще и проиграли Дании, после чего Адвоката уволили.

«Это разумное решение. Федерация футбола Сербии сэкономит немало денег, поэтому мы воздержались от того, чтобы брать неустойку. С подобным решением там еще не сталкивались», – прокомментировал Адвокат свой отказ от денежной компенсации за расторжение контракта.

Новый главный тренер Радован Чурчич положение никак не исправил, но осчастливил страну принципиальной победой – Сербия в гостях дважды забила албанцам в добавленное время и выиграла. Правда, ни к чему это не привело: четвертое место в группе после португальцев, албанцев и датчан.

Отбор на Евро-2020: очередное увольнение тренера, стыковые матчи и незабитый пенальти Митровича

Предпоследний цикл получился самым успешным – аж до стыков добрались. Но не до финального турнира. Впрочем, не попасть в тройку в компании Португалии, Украины, Люксембурга и Литвы было проблематично.

Стартовали ничьей с Португалией, получили 0:5 от Украины – в итоге Младена Крстаича уволили, несмотря на разгром Литвы (4:1).

Сменивший его Любиша Тумбакович придал сборной стабильности, а Александр Митрович при нем раззабивался: 10 голов (всего на гол меньше Криштиану Роналду). Итог – третье место и стыки. Но именно Митрович в серии пенальти с Норвегией не забил решающий удар.

Спустя 24 года и множество мучений Сербия все-таки на Евро. Как же у нее тут все сложится? Сейчас сербы далеко не среди фаворитов. Их победу оценивают с коэффициентом 110 – ниже Австрии, Украины и Турции.

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Фото: Gettyimages.ru /Srdjan Stevanovic, Claudio Villa, Laurence Griffiths /Allsport; East News /DIMITAR DILKOFF / AFP, ANDREJ ISAKOVIC / AFP; Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press