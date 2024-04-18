Пять камбэков «Ливерпуля» в еврокубках: героизм в Стамбуле, два шоу с «Барселоной» и огонь с Дортмундом

Короли камбэков?

«Аталанта» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы прибила на «Энфилде» «Ливерпуль» (3:0) – сенсационно, но максимально уверенно. А Юрген Клопп теперь рискует подпортить свой последний танец. Казалось бы, такая разница мячей не отыгрывается, но если кто и умеет возвращаться в игру из безвыходных ситуаций – это как раз «Ливерпуль».

Букмекеры не торопятся предлагать на проход «Ливерпуля» коэффициент больше шести. Вполне возможно, что в ответном матче с «Аталантой» произойдет очередное футбольное чудо. А мы вспомним пять самых запоминающихся случаев в XXI веке, когда «Ливерпуль» в еврокубках выбирался из гиперсложных ситуаций.

«Ливерпуль» – «Олимпиакос», ЛЧ-2004/05

Если бы не финал ЛЧ-2005, то этот матч смело можно было бы назвать главным камбэком турнира. Но на тот момент именно игра на «Энфилде» оказалась таковой.

Вот как все обстояло в группе A, куда попал «Ливерпуль». К шестому туру «Депортиво» лишился шансов на выход из группы, а вот трио «Монако», «Ливерпуля» и «Олимпиакоса» рвалось в плей-офф. Стопроцентный выход из группы «Ливерпулю» обеспечивала только домашняя победа над «Олимпиакосом» 1:0 или любая другая с разницей в два мяча – все из-за поражения в Греции 0:1.

Казалось, что все будет очень просто: «Олимпиакос» в Англии не побеждал, хоть там и были звезды вроде Никополидиса (только что выигравшего Евро-2004) и Ривалдо, веры в гостей не было. Но в первом тайме Никополидис и штанги спасали гостей, а вот в одной из ответных атак Ривалдо на классе исполнил штрафной – прямо перед перерывом.

Рафаэль Бенитес, видимо, уже готовился к Стамбулу – второй тайм стал культовым для болельщиков красных. На замену выскочили Нил Меллор и Флоран Синама-Поньоль: первый выдал десятидневку жизни – до этого помог разорвать «Арсенал», ну а второй потом заезжал в «Ростов». Как раз эти ребята и забили, но 2:1 все равно не хватало. А на последней минуте Меллор скинул мяч на дугу у штрафной – а там был Стивен Джеррард. Шансов у Никополидиса просто не было: 3:1 и плей-офф для «Ливерпуля».

Позже в автобиографии Бенитес напишет, что единственное, о чем он просил свою команду в перерыве того матча – спокойствие, руководствуясь которым можно достигнуть любого результата.

«Милан» – «Ливерпуль», ЛЧ-2004/05

В плей-офф Лиги чемпионов того же сезона-04/05 «Ливерпуль» был уже совсем другим: дважды по 3:1 приговорили «Байер», по сумме двух встреч с общим счетом 2:1 обыграли «Ювентус» с Дель Пьеро и еще молодым Златаном, благодаря спорному и единственному голу за две игры прошли «Челси». Милан» тогда был суперзвездным – и прошел непростой путь через «Манчестер Юнайтед», «Интер» и ПСВ без серьезной турбулентности.

Уже на первой минуте после глупого фола Джими Траоре забил Мальдини, потом дубль добавил Креспо – казалось, что во втором тайме итальянский чемпион без проблем дожмет соперника.

«Обычно я спокоен, но после второго пропущенного мяча я занервничал, достал блокнот и стал делать какие-то записи, причем на английском языке, который я в то время знал не слишком хорошо – вспоминал Бенитес. – Когда мы пропустили третий мяч, ситуация стала критической. Однако поддержка наших фанатов была настолько громкой, что я понимал – мы обязаны что-то предпринять хотя бы для них».

Пока миланские болельщики и даже некоторые официальные лица в перерыве праздновали скорую победу, Джеррард выдавал речь, которую Джибриль Сиссе позже назовет лучшей в карьере: «Он сказал, что «Ливерпуль» всегда был и будет его клубом, и он не хочет, чтобы этот клуб унижали. Стивен заявил, что гол «Ливерпуля» в первые минуты второго тайма перевернет игру и позволит нам победить. Этот парень и оказался тем самым футболистом, забившим первый гол «Ливерпуля».

Дальний удар Владимира Шмицера и гол нынешнего тренера «Байера» Хаби Алонсо уже к середине второго тайма перевернули игру – 3:3. В овертайме начался великий перформанс Ежи Дудека: польский вратарь, который по ходу сезона вырвал себе место в основе, сначала отразил в упор удар Андрея Шевченко, а в серии пенальти выдал что-то в духе Брюса Гроббелаара – и вырвал победу для «Ливерпуля».

«Переезд в Англию и победа в Лиге чемпионов изменили меня, – когда-то сказал Рафаэль Бенитес. – Меня даже называли Богом. Не исключаю, что победа в Лиге чемпионов все изменит и для Клоппа».

«Ливерпуль» – «Барселона», ЛЧ-2006/07

Кажется, что «Ливерпулю» в камбэках очень часто помогает сила «Энфилда». Но бывало и так, что необходимый результат добывался на поле соперников англичан.

В 2007-м «Ливерпуль» и «Барселона» встретились уже в 1/8 финала: все из-за того, что каталонцы с трудом выбрались из группы с «Челси» и «Вердером», на одно очко обогнав ярких парней Томаса Шаафа, а вот «Ливерпуль» без проблем опередил «Бордо», ПСВ и «Галатасарай».

В первом матче на «Камп Ноу» для гостей все началось неприятно: Деку отличился уже на 14-й минуте. Однако еще в первом тайме счет сравнял Крэйг Беллами (и поиграл в гольф с угловым флажком), а во втором тайме он же организовал гол для Йона Арне Риисе – 2:1. Волевая победа, решившая исход всего противостояния.

«Это лучший момент в моей футбольной карьере. Точно самый яркий», – говорил Беллами.

В ответной встрече на «Энфилде» «Ливерпуль» минимально уступил «Барсе»: атаковал больше, но единственный гол под конец матча забил Эйдур Гудьонсен. Из-за двух мячей на чужой арене в следующую стадию пробрался именно «Ливерпуль». В дальнейшем команда Бенитеса прошла ПСВ и «Челси», а вот «Милан» в финале снова обыграть не смогла – 1:2.

«Ливерпуль» – «Боруссия» Дортмунд, ЛЕ-2015/16

Дортмунд против Юргена Клоппа – это как шмели против меда. Клопп в первый же сезон был вынужден встретиться с командой, которую покидал со слезами меньше года назад. В Германии команды забили друг другу по голу, а в Англии начали голевую феерию сразу же. К 10-й минуте нынешняя команда Клоппа уступала бывшей со счетом 0:2 – антигероем стал Мамаду Сако, из-за ошибок которого и прилетели голы.

«В перерыве главный тренер просто сказал нам, что у нас еще будет время проявить характер, – заявил после матча форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги. – Чтобы потом можно было рассказывать про эту игру нашим внукам и правнукам». Именно Ориги и вернул «Ливерпуль» в игру.

В открывшейся игре «Боруссия» вернула себе фору в два мяча, но «Ливерпуль» вновь забил. И еще. Ну а потом – четыре добавленные минуты, стандарт – и трясущаяся защита Дортмунда не устояла перед Деяном Ловреном.

4:3 – «Ливерпуль» в итоге добрался до финала, где не справился с королями Лиги Европы из «Севильи». И на год остался без еврокубков – в чемпионате все было так себе.

«Ливерпуль» – «Барселона», ЛЧ-2018/19

В сезоне-2017/18 «Барселона» Вальверде проиграла «Роме» в гостях 0:3 после домашней победы со счетом 4:1 и вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Подобное случается с топ-клубами нечасто, и какова была вероятность увидеть нечто подобное уже в следующем году?

«Барса» по пути в полуфинал выбила «Лион» и «МЮ», «Ливерпуль» без особых проблем расправился с «Порту» и «Баварией». На «Камп Ноу» дубль Месси и гол Суареса обеспечили «Барселоне» разгромную победу. И хотя игра не тянула на счет 3:0, Усман Дембеле мог забить и четвертый – Лео Месси после игры даже отметил, что вообще-то можно было и забить. Как же он был прав – тогда этого еще никто не знал.

Казалось, что у «Ливерпуля» просто нет шансов – 0:3 в первом матче, да еще и в ответном матче без Салаха и Фирмино. Миссия выглядела невыполнимой, но у англичан было секретное оружие – Ориги. Именно он забил в первом тайме, подарив надежду хозяевам, а Алиссон спасал от гола соперника.

Исторический статус матча стал понятен к 60-й минуте – когда Вейналдум головой воткнул в девятку третий гол «Ливерпуля». Но и это было не все! Самый известный угловой XXI века (да простят нас Роббен и Рибери с голом «МЮ») точно навсегда запомнится и мерсисайдцам, и каталонцам: Трент, Ориги и 4:0.

После матча Юрген Клопп занес эту победу в список трех лучших по ходу всей своей карьеры, но так и не понял, как все произошло. А «Ливерпуль» выбрался в финал, где взял первый трофей при немце.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Alex Livesey, Mike Hewitt