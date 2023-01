Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

Все это кажется антиутопией.

Год назад представить, что на Sports.ru выйдет текст о чемпионке Европы Насте Губановой, было невозможно. И пусть это чемпионство многими воспринимается как неполноценное:

• она не обыгрывала ни Трусову, ни Валиеву, ни Туктамышеву;

• ей повезло с таким количеством грубых ошибок в прокатах Луны Хендрикс;

• ее катание не принесло прорывных элементов...

... и все равно это один из моментов, призывающих остановиться и задуматься.

Представляете, какая ирония. Мы с вами кидали друг другу новости о фотосессиях Загитовой, о конфликте Трусовой с Первым каналом, о допинг-пробах Валиевой. Мировое фигурное катание захватила эпоха ТЩКВ+ (Трусова-Щербакова-Косторная-Валиева), со всеми ее ультра-си, дискуссиями о повышении возрастного ценза и корректности исполнения четверных в 11 или 12 лет.

Эпоха Загитовой и Медведевой при этом переместилась в телешоу. Мы спорили, кто же лучше – Акатьева, Петросян или Хромых и кто из них будет новой «русской ракетой» после Трусовой. А все это время параллельно существовало другое фигурное катание. Тоже наше.

Оно прыгало не триксели и квад-риттбергеры, а между тренерами: от Урманова и Туренко к Буяновой, от Буяновой к Рукавицину. Оно боролось не за право приземлить пять квадов на Олимпиаде, а за право попасть в топ-10 на чемпионате России.

Все, чего оно было достойно, – снисходительного комплимента «мило». Или формулировки «текущая форма не соответствует поставленным задачам» – при отчислении из ЦСКА о Губановой говорили именно это. И всегда точно знало: у него нет будущего. Нет по одной простой причине: оно ошиблось временем.

У любого прогресса есть жертвы: индейцы, кареты, кондукторы, CD-диски – где они теперь? Всего лишь пыльный реквизит прошлого. Жертвой российской революции конца 2010-х в женском катании стала сама идея того, что люди вроде Насти Губановой должны иметь право на место под солнцем.

Что в ней такого – спросите вы? И будете правы: ничего такого.

А представьте, что вопрос больше не стоит именно так. Что мы хотя бы на минуту перестанем смотреть на фигурное катание через призму «а какую инновацию дает эта фигуристка» и «чем она лучше моей любимой фигуристки, которая умеет почти все»?

Посмотрите короткую программу Губановой на чемпионате Европы. Это фантастическая постановка под музыку итальянского композитора и пианиста Фабрицио Патерлини, но ее нужно правильно смотреть.

Я вас умоляю, забудьте о плашке с цифрами, о том, какой сейчас год. Забудьте о флаге, о том, кого нет на чемпионате Европы, о рекордах предыдущих сезонов. Забудьте обо всем, что формирует контекст.

Проникнитесь этими неспешными звуками фортепиано, задумайтесь, какие они тихие? Вы слышите, как она скользит? Я тоже не слышу – и вижу абсолютную гармонию на льду, прекрасную пластику, мягкие движения, безмятежность.

Я становлюсь таким сентиментальным, что, кажется, больше не смогу написать ни одного текста про Дэвис и Смолкина. Я становлюсь меланхоличным. Эта программа пьянит.

Это намного сложнее и выше – интерпретировать такую музыку: без узнаваемости, без слов, без эффекта «о, это же хит из Уэнсдей!» С такой музыкой нужно быть аккуратным, чутким, ее нельзя спугнуть, ее страшно задавить шумом, суетой, лишними движениями. Ее так легко испортить.

Отматывая немного назад, вы можете найти у Насти много таких программ – пронзительных, легких, летних. Простых.

Вот она в 14 лет выдает гениальный прокат в финале юниорского Гран-при под «Ромео и Джульетту». Вот она в 16 восхитительно аккомпанирует Луи Армстронгу. Вот она в 18 захватывает эстетикой под I’ll Take Care of You.

По большей части вся эта красота осталась с тем самым комплиментом «мило».

Когда и почему мы решили, что гармония – это просто?

Когда и почему мы решили, что такое фигурное катание не заслуживает восхищения?

Когда и почему мы решили, что нам не нужна Настя Губанова?

Ведь она – лицо того русского фигурного катания, которое мы потеряли.

Не утонувшего в скандалах из-за разделения льда. Не кричащего «я ненавижу этот спорт». Не закончившего в 18.

Фигурного катания, которое не пригласят на «Ледниковый период» или на инаугурацию. Фигурного катания, в котором нет трюкачества. Настоящего фигурного катания, у которого нет эпохи: вы найдете его в 70-х, найдете в нулевых, найдете сейчас.

Должно было случиться что-то невероятное, чтобы этому фигурному катанию без будущего подарили шанс взять золото Евро, а нам – подумать: может, мы чего-то не понимаем? Может, что-то упускаем? Может, в нем есть что-то большее, чем мы смогли разглядеть?

Может, в нем есть что-то вневременное – потому что его никогда не создавали ради побед любой ценой?

Все это кажется антиутопией. О мире, где ракеты стали важнее музыки. А музыка все равно зазвучала.

Фото: globallookpress.com/Tomi Hanninen//Newspix24, IMAGO; East News/Jeff PACHOUD / AFP, Daniel MIHAILESCU / AFP