Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
Все это кажется антиутопией.
Год назад представить, что на Sports.ru выйдет текст о чемпионке Европы Насте Губановой, было невозможно. И пусть это чемпионство многими воспринимается как неполноценное:
• она не обыгрывала ни Трусову, ни Валиеву, ни Туктамышеву;
• ей повезло с таким количеством грубых ошибок в прокатах Луны Хендрикс;
• ее катание не принесло прорывных элементов...
... и все равно это один из моментов, призывающих остановиться и задуматься.
Представляете, какая ирония. Мы с вами кидали друг другу новости о фотосессиях Загитовой, о конфликте Трусовой с Первым каналом, о допинг-пробах Валиевой. Мировое фигурное катание захватила эпоха ТЩКВ+ (Трусова-Щербакова-Косторная-Валиева), со всеми ее ультра-си, дискуссиями о повышении возрастного ценза и корректности исполнения четверных в 11 или 12 лет.
Эпоха Загитовой и Медведевой при этом переместилась в телешоу. Мы спорили, кто же лучше – Акатьева, Петросян или Хромых и кто из них будет новой «русской ракетой» после Трусовой. А все это время параллельно существовало другое фигурное катание. Тоже наше.
Оно прыгало не триксели и квад-риттбергеры, а между тренерами: от Урманова и Туренко к Буяновой, от Буяновой к Рукавицину. Оно боролось не за право приземлить пять квадов на Олимпиаде, а за право попасть в топ-10 на чемпионате России.
Все, чего оно было достойно, – снисходительного комплимента «мило». Или формулировки «текущая форма не соответствует поставленным задачам» – при отчислении из ЦСКА о Губановой говорили именно это. И всегда точно знало: у него нет будущего. Нет по одной простой причине: оно ошиблось временем.
У любого прогресса есть жертвы: индейцы, кареты, кондукторы, CD-диски – где они теперь? Всего лишь пыльный реквизит прошлого. Жертвой российской революции конца 2010-х в женском катании стала сама идея того, что люди вроде Насти Губановой должны иметь право на место под солнцем.
Что в ней такого – спросите вы? И будете правы: ничего такого.
А представьте, что вопрос больше не стоит именно так. Что мы хотя бы на минуту перестанем смотреть на фигурное катание через призму «а какую инновацию дает эта фигуристка» и «чем она лучше моей любимой фигуристки, которая умеет почти все»?
Посмотрите короткую программу Губановой на чемпионате Европы. Это фантастическая постановка под музыку итальянского композитора и пианиста Фабрицио Патерлини, но ее нужно правильно смотреть.
Я вас умоляю, забудьте о плашке с цифрами, о том, какой сейчас год. Забудьте о флаге, о том, кого нет на чемпионате Европы, о рекордах предыдущих сезонов. Забудьте обо всем, что формирует контекст.
Проникнитесь этими неспешными звуками фортепиано, задумайтесь, какие они тихие? Вы слышите, как она скользит? Я тоже не слышу – и вижу абсолютную гармонию на льду, прекрасную пластику, мягкие движения, безмятежность.
Я становлюсь таким сентиментальным, что, кажется, больше не смогу написать ни одного текста про Дэвис и Смолкина. Я становлюсь меланхоличным. Эта программа пьянит.
Это намного сложнее и выше – интерпретировать такую музыку: без узнаваемости, без слов, без эффекта «о, это же хит из Уэнсдей!» С такой музыкой нужно быть аккуратным, чутким, ее нельзя спугнуть, ее страшно задавить шумом, суетой, лишними движениями. Ее так легко испортить.
Отматывая немного назад, вы можете найти у Насти много таких программ – пронзительных, легких, летних. Простых.
Вот она в 14 лет выдает гениальный прокат в финале юниорского Гран-при под «Ромео и Джульетту». Вот она в 16 восхитительно аккомпанирует Луи Армстронгу. Вот она в 18 захватывает эстетикой под I’ll Take Care of You.
По большей части вся эта красота осталась с тем самым комплиментом «мило».
Когда и почему мы решили, что гармония – это просто?
Когда и почему мы решили, что такое фигурное катание не заслуживает восхищения?
Когда и почему мы решили, что нам не нужна Настя Губанова?
Ведь она – лицо того русского фигурного катания, которое мы потеряли.
Не утонувшего в скандалах из-за разделения льда. Не кричащего «я ненавижу этот спорт». Не закончившего в 18.
Фигурного катания, которое не пригласят на «Ледниковый период» или на инаугурацию. Фигурного катания, в котором нет трюкачества. Настоящего фигурного катания, у которого нет эпохи: вы найдете его в 70-х, найдете в нулевых, найдете сейчас.
Должно было случиться что-то невероятное, чтобы этому фигурному катанию без будущего подарили шанс взять золото Евро, а нам – подумать: может, мы чего-то не понимаем? Может, что-то упускаем? Может, в нем есть что-то большее, чем мы смогли разглядеть?
Может, в нем есть что-то вневременное – потому что его никогда не создавали ради побед любой ценой?
Александра Трусова – Русская ракета – за любимым делом
Все это кажется антиутопией. О мире, где ракеты стали важнее музыки. А музыка все равно зазвучала.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом
Фото: globallookpress.com/Tomi Hanninen//Newspix24, IMAGO; East News/Jeff PACHOUD / AFP, Daniel MIHAILESCU / AFP
А Ивана минусуют не глядя. Каждый раз "не читал, но минус сразу". Прямо будто собрались в комментах женщины-скорпионы, обиженные на фразу Вани про женщин-скорпионов 😂
Если серьезно, то я совершенно не согласна с тем, что надо выбирать между ультра-си и артистизмом. Есть несколько фигуристок, способные исполнять ультра-си элементы, не теряя во второй оценке. Туктамышева, Муравьева, Жилина (тут можно спорить, но мне нравится ее катание), Валиева, Асада (которая прыгала 3А), да та же самая Алена Косторная! То что многие постановщики не умеют ставить программы, в которых хорошо сочитаются сложные прыжковые элементы и красивая хореография, не значит, что нет фигуриство, которые способны выкатать такие постановки. Поэтому никакое катание мы, Иван, не теряли. На ЧР было множество примеров очень артистичных спортсменок с ультра-си.
А про индейцев и кондукторов вообще жесть))))
Сурия Бонали не выиграла ни одного значимого титула, но и спустя 30 лет я помню её, и иногда пересматриваю её программы..
Лёгкость скольжения у Косторной ( да и у Ани с Камиллой) пожалуй, значительно выше, чем у Насти, но у неё и 3А, и наполненность программ (по крайне мере были в пору Глейхенгауза). При всем уважении к Насте, программа "Ангел" Косторной это все-таки другой уровень.
Поэтому все же это ЧЕ вызвал грусть, особенно в женской части. Отсутствие конкуренции ведёт к откату и гюнекоторой деградации.
При этом хочется отметить, что Чемпионат США в мужском одиночном был выше всяких похвал по наполнености программ и хореографией, и техническими элементами
Я думаю Кузнецову нравится красивая девушка Настя Губанова. она и правда красивая.