Running up That Hill
Блог

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

Анастасия Губанова
сборная Грузии
женское катание
чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание Фигурное катание

Все это кажется антиутопией.

Год назад представить, что на Sports.ru выйдет текст о чемпионке Европы Насте Губановой, было невозможно. И пусть это чемпионство многими воспринимается как неполноценное:

• она не обыгрывала ни Трусову, ни Валиеву, ни Туктамышеву;

• ей повезло с таким количеством грубых ошибок в прокатах Луны Хендрикс;

• ее катание не принесло прорывных элементов...

... и все равно это один из моментов, призывающих остановиться и задуматься. 

Представляете, какая ирония. Мы с вами кидали друг другу новости о фотосессиях Загитовой, о конфликте Трусовой с Первым каналом, о допинг-пробах Валиевой. Мировое фигурное катание захватила эпоха ТЩКВ+ (Трусова-Щербакова-Косторная-Валиева), со всеми ее ультра-си, дискуссиями о повышении возрастного ценза и корректности исполнения четверных в 11 или 12 лет.

Эпоха Загитовой и Медведевой при этом переместилась в телешоу. Мы спорили, кто же лучше – Акатьева, Петросян или Хромых и кто из них будет новой «русской ракетой» после Трусовой. А все это время параллельно существовало другое фигурное катание. Тоже наше.

Оно прыгало не триксели и квад-риттбергеры, а между тренерами: от Урманова и Туренко к Буяновой, от Буяновой к Рукавицину. Оно боролось не за право приземлить пять квадов на Олимпиаде, а за право попасть в топ-10 на чемпионате России.

Все, чего оно было достойно, – снисходительного комплимента «мило». Или формулировки «текущая форма не соответствует поставленным задачам» – при отчислении из ЦСКА о Губановой говорили именно это. И всегда точно знало: у него нет будущего. Нет по одной простой причине: оно ошиблось временем. 

У любого прогресса есть жертвы: индейцы, кареты, кондукторы, CD-диски – где они теперь? Всего лишь пыльный реквизит прошлого. Жертвой российской революции конца 2010-х в женском катании стала сама идея того, что люди вроде Насти Губановой должны иметь право на место под солнцем. 

Что в ней такого – спросите вы? И будете правы: ничего такого. 

А представьте, что вопрос больше не стоит именно так. Что мы хотя бы на минуту перестанем смотреть на фигурное катание через призму «а какую инновацию дает эта фигуристка» и «чем она лучше моей любимой фигуристки, которая умеет почти все»?

Посмотрите короткую программу Губановой на чемпионате Европы. Это фантастическая постановка под музыку итальянского композитора и пианиста Фабрицио Патерлини, но ее нужно правильно смотреть.

Я вас умоляю, забудьте о плашке с цифрами, о том, какой сейчас год. Забудьте о флаге, о том, кого нет на чемпионате Европы, о рекордах предыдущих сезонов. Забудьте обо всем, что формирует контекст.

Проникнитесь этими неспешными звуками фортепиано, задумайтесь, какие они тихие? Вы слышите, как она скользит? Я тоже не слышу – и вижу абсолютную гармонию на льду, прекрасную пластику, мягкие движения, безмятежность.

Я становлюсь таким сентиментальным, что, кажется, больше не смогу написать ни одного текста про Дэвис и Смолкина. Я становлюсь меланхоличным. Эта программа пьянит. 

Это намного сложнее и выше – интерпретировать такую музыку: без узнаваемости, без слов, без эффекта «о, это же хит из Уэнсдей!» С такой музыкой нужно быть аккуратным, чутким, ее нельзя спугнуть, ее страшно задавить шумом, суетой, лишними движениями. Ее так легко испортить.

Отматывая немного назад, вы можете найти у Насти много таких программ – пронзительных, легких, летних. Простых. 

Вот она в 14 лет выдает гениальный прокат в финале юниорского Гран-при под «Ромео и Джульетту». Вот она в 16 восхитительно аккомпанирует Луи Армстронгу. Вот она в 18 захватывает эстетикой под I’ll Take Care of You.

По большей части вся эта красота осталась с тем самым комплиментом «мило».

Когда и почему мы решили, что гармония – это просто? 

Когда и почему мы решили, что такое фигурное катание не заслуживает восхищения?

Когда и почему мы решили, что нам не нужна Настя Губанова?

Ведь она – лицо того русского фигурного катания, которое мы потеряли.

Не утонувшего в скандалах из-за разделения льда. Не кричащего «я ненавижу этот спорт». Не закончившего в 18.

Фигурного катания, которое не пригласят на «Ледниковый период» или на инаугурацию. Фигурного катания, в котором нет трюкачества. Настоящего фигурного катания, у которого нет эпохи: вы найдете его в 70-х, найдете в нулевых, найдете сейчас.

Должно было случиться что-то невероятное, чтобы этому фигурному катанию без будущего подарили шанс взять золото Евро, а нам – подумать: может, мы чего-то не понимаем? Может, что-то упускаем? Может, в нем есть что-то большее, чем мы смогли разглядеть? 

Может, в нем есть что-то вневременное – потому что его никогда не создавали ради побед любой ценой?

Александра Трусова – Русская ракета – за любимым делом

Все это кажется антиутопией. О мире, где ракеты стали важнее музыки. А музыка все равно зазвучала.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

Фото: globallookpress.com/Tomi Hanninen//Newspix24, IMAGO; East News/Jeff PACHOUD / AFP, Daniel MIHAILESCU / AFP

171 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аврора Крейсер
Мне вот интересно. Эту произвольную а индийском стиле правда, что ли , кто-то будет пересматривать?) Правда такая красота невозможная?) Уровень вкуса -как сериал на канале Россия 1. Ладно бы ещё с иронией подавалась, а так... И меня пытаются убедить, что это с ума сойти какое высокое искусство)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i can make a hydroblade
Ответ Сергей Горшт
Что ни статья у Кузнецова на тему фигурного катания, то обязательно куча минусов от подписчиков спортса... Ваня, что ты несёшь?!.. какая "потеря"??!.. даже безучастия россиянок-одиночниц на самых крупных международных турнирах сезона Анастасия Губанова еле-еле в десятку мирового топа попадает...
Ну мировой топ - это уже давно не одиночницы из Европы (Россию считаем отдельно).
А Ивана минусуют не глядя. Каждый раз "не читал, но минус сразу". Прямо будто собрались в комментах женщины-скорпионы, обиженные на фразу Вани про женщин-скорпионов 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phideaux
Диагноз - прогрессирующая графомания.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i can make a hydroblade
А Ванечка у нас романтик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
snow_leopard
"... абсолютную гармонию на льду, прекрасную пластику, мягкие движения, безмятежность" (с) - для шоу, балета, да, это ок. Только вот спорт тут при чем, а?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аврора Крейсер
Пускать столько соплей по "красивенькому" это так по -Кузнецовски . Алле, аффтар. Фигурное катание -это спорт, борьба, баллы, техническое превосходство. От всего этого девушка сбежала. И вовсе не ее заслуга в том, что так удачно для нее сложились обстоятельства. Хотя, конечно, молодец, что стала лучшей среди плохих и средних . А по поводу красоты -это все вкусовщина . Джульетта была прекрасна. Сейчас ее катание ни о чем. Харизмы ноль. Вообще не запоминается и не впечатляет. И эти странные замахи на прыжок, словно диск собралась метать может кому-то и нравится. Попутно, конечно не смог удержаться, чтобы плюнуть в Венсдей, вспомнить Смолкиных. В общем все как всегда. Не ново и предсказуемо.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Ответ просто болельщица
И весь такой сентиментальный автор выбрасывает на помойку свой новейший смартфон и переходит на кнопочный телефон, отказывается от ультрабука в пользу Рентиума 286-го, ну и вместо новейшей иномарки вполне подойдет "Запорожец". Ведь это так мило, а не "пыльный реквизит прошлого". И чтоб уж точно забыть о том, какой на дворе год, включает магнитофон с бобинами, а лучше, патефон. Стол с вышитой скатертью, баба на самоваре, патефон - все это так опьяняет, все это так пронзительно. И неважно, что за стенами финского дворца спорта 21 век движется к середине, внутри все так мило, все в стиле 70-х годов прошлого с перезрелым женским. По этой логике любимым фигуристом автора должен быть Браун. Хотя, он зачем-то пытался четверной разучить, вот дурашка, не понимает, что четверные это отстой.
Установить ему винду 3.1, а в редакцию статьи пусть на пятидюймовой дискете носит. В редакции её некуда будет воткнуть и мы наконец забудем Ивана, как пыльный реквизит прошлого 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария р
Ответ Санитар-волк
медальку-и в 16 на пенсию.
Ну если есть золотые медали ЧЕ, ЧМ и Олимпиады чего бы не идти на пенсию с чувством выполненного долга и не начать штурмовать новые вершины?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Ответ Оле-Лукойе
Погорилая невероятно артистична, но не создана для соревнований - нервы никакие просто. Как она падала - смотреть было страшно.
Мне кажется, ее подкосили постоянные подкладывания под чудесных девочек.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VerNik
Спасибо, Ваня за текст. И все-таки, фигурное катание - это ведь спорт еще плюс ко всему... Насте действительно не очень повезло со временем и местом (увы), но зато она вовремя приняла решение поменять спортивное гражданство - и вот она Чемпионка Европы... так что не будем уж совсем убиваться. Давайте просто порадуемся за Настю! И за тренерский штаб во главе с Рукавицыным! и за Грузию!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
Я сразу по заголовку поняла, что это мой любимый Кузнецов! Иван, а чего не про Косторную? Прям удивительно, что вы не ею восхищаетесь!
Если серьезно, то я совершенно не согласна с тем, что надо выбирать между ультра-си и артистизмом. Есть несколько фигуристок, способные исполнять ультра-си элементы, не теряя во второй оценке. Туктамышева, Муравьева, Жилина (тут можно спорить, но мне нравится ее катание), Валиева, Асада (которая прыгала 3А), да та же самая Алена Косторная! То что многие постановщики не умеют ставить программы, в которых хорошо сочитаются сложные прыжковые элементы и красивая хореография, не значит, что нет фигуриство, которые способны выкатать такие постановки. Поэтому никакое катание мы, Иван, не теряли. На ЧР было множество примеров очень артистичных спортсменок с ультра-си.
А про индейцев и кондукторов вообще жесть))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Ответ Anastasia1990_
"У любого прогресса есть жертвы: индейцы, кареты, кондукторы, CD-диски – где они теперь? Всего лишь пыльный реквизит прошлого." ________________________ Хорошо же вы индейцев в один ряд с cd-дисками поставили, еще и реквизитом назвали. Очень глаз режет.
Ему вообще все равно, какие слова вставлять в текст, лишь бы пафоса побольше. Я у Кузнецова больше одного абзаца не могу осилить 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Ответ Активист
Технический контент Губановой мало чем отличается от того, что 5-6 лет назад исполняла Медведева. Или для вас всё, что было до Пекина это прошлый век?
Медведева стабильно набирала за 150, а с лучшим прокатом -- 160. Сложные заходы, выезды, хорео, рсмысленный образ. У Тутберидзе она заслуженно была звездой. Настя другая лига.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Это неплохие проги, на Настю приятно смотреть без всяких сомнений, но это катание не чемпионское. Оно приятное.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Это графоманство, которое так хочется потерять... но оно лезет из всех щелей и все никак не потеряется 😆
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Даже не читая, ставлю минус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария р
К сожалению, никаких эпитетов, кроме как "мило" и "чисто" к программам Насти не получается применить. Их не хочется пересмотреть, потому что в них нет ничего запоминающегося, кроме хорошего скольжения и чувства музыки, но и хореографии интересной к этому всему нет, нет каких то фишечек, которыми запоминается фигурист.
Сурия Бонали не выиграла ни одного значимого титула, но и спустя 30 лет я помню её, и иногда пересматриваю её программы..
Лёгкость скольжения у Косторной ( да и у Ани с Камиллой) пожалуй, значительно выше, чем у Насти, но у неё и 3А, и наполненность программ (по крайне мере были в пору Глейхенгауза). При всем уважении к Насте, программа "Ангел" Косторной это все-таки другой уровень.
Поэтому все же это ЧЕ вызвал грусть, особенно в женской части. Отсутствие конкуренции ведёт к откату и гюнекоторой деградации.
При этом хочется отметить, что Чемпионат США в мужском одиночном был выше всяких похвал по наполнености программ и хореографией, и техническими элементами
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
Ответ шампион
Губанова внешне напомнила Погорилую - обе эффектные, красивые, стройные. Именно за Пого я болел раньше - такой талант, такая страсть, театр на льду! Но даже третья путевка на ОИ-2018 ей не досталась - ее сломали судейским беспределом. Для фидры она была лишь разменной монетой. Губанова по части таланта совсем не Погорилая. Нежность, воздушные платья и программы меня не впечатлили и показались лишь прикрытием слабой физической готовности. Но она сумела выжать из карьеры запредельный максимум. Не сдалась, когда ее облили помоями и выкинули. Рискнула, ушла в федерацию, у которой нет ни связей, ни денег. Смелость и упорство - иногда эти качества оказываются важнее, чем даже огромный талант.
Погорилая невероятно артистична, но не создана для соревнований - нервы никакие просто. Как она падала - смотреть было страшно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
Ответ Ксения Маркова
Если серьёзно, то кто Кузнецова крышует? Что ни статья – тонны минусов и негативной обратной связи. Куда писать, чтобы его уже убрали? Это переходит все границы, скоро ли он в собственной желчи захлебнется или с ума сойдёт от своей «офигенности»?
Ответ очень прост: минусы - это тоже рейтинг, возмущённые коментарии - тоже рейтинг. Спортсу выгодно и такое, неважно, плюсы это или минусы, но материал вызывает отклик, значит, они его публиковать будут. Увы, все в лучших традициях шоу-бизнеса, где отрицательный пиар - это тоже пиар.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
В кротокой Настя отлично смотрится , мягкие балетные руки, но слишком много рук.
Я думаю Кузнецову нравится красивая девушка Настя Губанова. она и правда красивая.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tatiana Ts
Ответ Gemma157
Тем не менее вы все на это повелись
читают комментарии, не текст. 2 большие разницы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
margosha58
Ответ Tatiana Ts
ретро-Настя, как английские кухонные занавески в рюшках или французские бабушки, торгующие нафталином на блошином рынке молодости. Да недовольная туча-хендрикс - вот и весь ЧЕ.
Очень образно! То, что я хотела выразить. На ЧМ этот нафталин снесут японки, кореянки и даже американки, которые тоже не прыгают ультра-си.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Versa
Ответ Gemma157
От борьбы уходят на первый канал чтобы с грехом пополам связывать слова в предложения перед телекамерами, а Губанова именно боролась. Она тренировалась и победила на чемпионате Европы, тогда как ее ровесницы и полуторный аксель уже потеряли☝
да, Медведева не может уже и полуторный аксель сделать, как это верно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Активист
Сложно понять, что конкретно автор имеет в виду, но всё же попробую перевести: наверное, речь идёт о том, что с приходом так называемой "эпохой ультра-си", на задний план ушли фигуристки другого типа; те, которые катаются не просто из-за любви к делу (как Туктамышева или Маи Михара), а ещё понимая, что им никогда не попасть на пьедестал, даже при ошибках фаворитов. Такие фигуристки, как правило, хорошо владеют коньком и имеют оригинальные программы, но участие во ранних разминках на главных странах приводит к тому, что их просто не замечают. Они могут биться как рыба об лёд, но свою судьбу им никогда не поменять. Поэтому они продолжают выступать ради маленького круга болельщиков, в основном из их же стран, или каких-то особых любителей ФК, которые следят за всеми разминками и сравнивают постановки между собой, а не смотрят программу ради её технической части, выключая ролик в Ютубе после четвертных.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tatiana Ts
Ответ Denkaaaa
потеряли?кто что потерял ,признавайтесь !
потеряли нормальных авторов спортса, остались вечно юные графомано-глупцы или просто второе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий