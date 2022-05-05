Чемпион проснулся: теперь «Тампа» забросила 5 шайб «Торонто». Василевский тащил, у Кучерова – 1+2

Все только начинается.

Возможно, именно такое поражение – 0:5, совсем без шансов – и было необходимо «Тампе», чтобы прийти в чувство. Команда набралась новых, не испытываемых ранее, ощущений, встряхнулась и вошла в розыгрыш Кубка Стэнли – да, только со второй игры. Если «Лайтнинг» пройдет «Торонто», про стартовое поражение будут говорить, что это была фора – мол, чемпион может себе позволить поиграться с соперником.

На второй матч вышла немного другая «Тампа» – не по составу, а по духу. Джон Купер провел балансировку механизма: убрал в агрессии (штраф – 8 минут против 51-й в прошлом матче; количество хитов осталось большим, но все же не таким сумасшедшим, как позавчера – 39 против 56) и при этом добавил в самоотверженности (17 блокированных против 10).

Но ключевыми в игре команды были другие изменения. Во-первых, заработало большинство – 3 гола из 7 попыток против 0 из 5 – заметный прогресс. Иногда даже могло показаться, что большинство просто работает само по себе – без особого плана игроков.

Во-вторых, начал тащить Василевский. Не то чтобы прошлый матч он отыграл плохо, но в плей-офф нужны геройства от вратаря – в том числе и чтоб придать уверенности полевым. На этот раз они были.

И, пожалуй, самое главное – включился Никита Кучеров. У нападающего ничего не получалось в первом матче, не все получалось и сегодня (полезность «-2»), но важнейшие 1+2 на его счету – без них победы «Тампы» бы не было.

«Я не знаю, как далеко могут заходить команды, если их лидеры никуда не идут – рассуждал после матча тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – Лидеры нужны – особенно в моменты, когда вы прижаты к стене. Я не могу сказать, что у нас был такая критическая ситуация, мы проиграли лишь один матч, но сегодня лидеры были нам нужны – и они включились. Все началось с нашего вратаря – он выдал выдающийся матч».

Игроки и тренер «Торонто» же утешали себя тем, что в равных составах они не проиграли – просто дали много шансов поиграть сопернику в большинстве. Но итоговый счет – 5:3 – не должен смущать: до 52-й минуты у «Тампы» было уверенное преимущество в 4 шайбы, и это было по игре. И даже голы Марнера и Керфута не то чтобы изменили впечатление от уверенной победы гостей.

Хотя тот факт, что Керфут забивал в меньшинстве, говорит о том, что «Лайтнинг» пока далек от своих стандартов. А значит, у «Торонто» все еще неплохие шансы в этой серии.

1-й раунд

Счет в серии: 1-1

Фото: REUTERS/Nick Turchiaro-USA TODAY Sports, John E. Sokolowski-USA TODAY Sports