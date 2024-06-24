Неймар назвал ключевого игрока сборной Бразилии - это не Винисиус

«Я думаю, что Родриго — ключевой игрок сборной Бразилии», — сказал Неймар TNT Sports.

«Вини, конечно, будет делать то, что делает, но Родриго... Я думаю, он совсем другой. Он топ-игрок, и футболка под номером «10» принесет ему удачу» - добавил он.

Слова Неймара имеют смысл. В то время как Винисиус остается серьезной угрозой на левом фланге как в клубе, так и в сборной, Родриго более продуктивен в сборной: в его активе пять голов в последних 10 матчах за Бразилию.

Бразилия начнет путь в Кубке Америки против Коста-Рики в понедельник вечером. Эндрик и Эдер Милитао также представляют национальную команду на турнире.