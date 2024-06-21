ФИФА запретила Мбаппе играть в защитной маске - оказывается, для этого есть специальное правило🤿

У Килиана есть варианты.

Килиану Мбаппе не разрешат сыграть в трехцветной маске с Нидерландами.

На тренировке за день до игры француз появился в трехцветной маске с логотипом сборной Франции и надписью «КМ».

Согласно регламенту УЕФА, если футболист играет в маске, она должна быть одного цвета.

Вместе с трехцветной Мбаппе прислали и другие маски, в том числе одноцветные. В какой именно форвард сыграет, утвердят завтра.

Напомним, Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против Австрии в понедельник (1:0).