ФИФА запретила Мбаппе играть в защитной маске - оказывается, для этого есть специальное правило🤿
У Килиана есть варианты.
Килиану Мбаппе не разрешат сыграть в трехцветной маске с Нидерландами.
На тренировке за день до игры француз появился в трехцветной маске с логотипом сборной Франции и надписью «КМ».
Согласно регламенту УЕФА, если футболист играет в маске, она должна быть одного цвета.
Вместе с трехцветной Мбаппе прислали и другие маски, в том числе одноцветные. В какой именно форвард сыграет, утвердят завтра.
Напомним, Мбаппе сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против Австрии в понедельник (1:0).
Сделайте с этим что то. Вы новостной спортивный сайт, а не сборище идиотов, которые пытаются хайпануть на пустом месте.
Лучше бы не дизайн меняли, а подход к работе.
Но защитная экипировка есть защитная экипировка.
И неважно где и как и кого она защищает.
Я могу понять запрет на логотип спонсора или производителя - реклама.
Но национальный флаг? Немного странно, на мой взгляд.
Какова вообще мотивировка такого запрета?
Тут скорее запрет "а потому что" и других аргументов нет.