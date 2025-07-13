💣 Перес дал полную свободу действий Алонсо: кто не согласен с тренером – не играет
Кажется, мадридский «Реал» ждут суровые времена! Но не переживайте, это касается только футболистов.
Marca пишет, что Хаби Алонсо получил полную свободу действий в построении команды. И самое главное:
Клуб предупредил каждого игрока, что если он не будет играть в рамках системы, то будет испытывать проблемы с количеством игрового времени.
Газета делает особенный акцент на полной свободе действий Алонсо – исключений нет.
Не все фанаты оценили идею.
💭 «Если вы даете ему полную свободу, то почему бы не позволить ему подписать игроков, которых он хочет?? Это бессмысленно».
💭 «То есть игроки будут раздражены?»
💭 «Ну хоть не Мбаппе?»
💭 «Рад это видеть. Вы либо полностью преданы, либо вас посадят на скамейку».