💣 Перес дал полную свободу действий Алонсо: кто не согласен с тренером – не играет

Кажется, мадридский «Реал» ждут суровые времена! Но не переживайте, это касается только футболистов.

Marca пишет, что Хаби Алонсо получил полную свободу действий в построении команды. И самое главное :

Клуб предупредил каждого игрока, что если он не будет играть в рамках системы, то будет испытывать проблемы с количеством игрового времени.

Газета делает особенный акцент на полной свободе действий Алонсо – исключений нет.

Не все фанаты оценили идею.

💭 «Если вы даете ему полную свободу, то почему бы не позволить ему подписать игроков, которых он хочет?? Это бессмысленно».

💭 «То есть игроки будут раздражены?»

💭 «Ну хоть не Мбаппе?»

💭 «Рад это видеть. Вы либо полностью преданы, либо вас посадят на скамейку».