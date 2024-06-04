Мбаппе приписывали роман с трансгендером, а с кем он поедет в Мадрид? Знакомьтесь, Роуз Бертрам - бельгийка, у которой 2 детей от бывшего игрока «ПСЖ»
«ПСЖ» для нее - не пустой звук.
В конце лета 2022 года СМИ писали, что Мбаппе встречается с Инес Рау — первой трансгендерной моделью в истории обложек Playboy.
Когда эти отношения, Килиан познакомился с Роуз.
Роуз - бывшая девушка экс-игрока «ПСЖ» Грегори ван дер Вила, от которого у нее двое детей.
28-летняя Бертрам с 14 лет работает в модельном бизнесе. Девушка стала первой бельгийкой, принявшей участие в показе купальников для американского журнала Sports Illustrated.
На ее странице в Википедии упоминается, что она также позировала для рекламных кампаний H& M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark и Agent Provocateur.
Спортс не был бы спортсом если бы не накидывали бред который всеми давно опровергнут и забыл.