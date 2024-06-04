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Мбаппе приписывали роман с трансгендером, а с кем он поедет в Мадрид? Знакомьтесь, Роуз Бертрам - бельгийка, у которой 2 детей от бывшего игрока «ПСЖ»

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«ПСЖ» для нее - не пустой звук.

В конце лета 2022 года СМИ писали, что Мбаппе встречается с Инес Рау — первой трансгендерной моделью в истории обложек Playboy.

Trans Model Ines Rau on TF1, Her New Documentary, and Breaking Boundaries in the Fashion Industry | Vogue

Когда эти отношения, Килиан познакомился с Роуз.

Rose Bertram Fashion Model Swimsuit Summer Room Wall Decor - POSTER 20x30

Роуз - бывшая девушка экс-игрока «ПСЖ» Грегори ван дер Вила, от которого у нее двое детей.

Rose Bertram et Gregory van der Wiel sont parents d'une petite fille - Le Parisien
Model Rose Bertram cosies up to her ex-footballer boyfriend Gregory van der Wiel in Ibiza... after romance rumours with Leonardo DiCaprio | Daily Mail Online

28-летняя Бертрам с 14 лет работает в модельном бизнесе. Девушка стала первой бельгийкой, принявшей участие в показе купальников для американского журнала Sports Illustrated.

Роуз Бертрам - Rose Bertram фото №940963

На ее странице в Википедии упоминается, что она также позировала для рекламных кампаний H& M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark и Agent Provocateur.

Inside the glam life of Kylian Mbappe's rumoured girlfriend Rose Bertram, the mum of two model who dated Dutch star | The Irish Sun
Rose Bertram sets pulses racing in a plunging orange bikini as she packs on the PDA with ex-footballer beau Gregory van der Wiel in Ibiza | Daily Mail Online

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