Один игрок «Реала» проведет свой шестой финал ЛЧ

Мадридский «Реал» объявил состав на сегодняшний финал Лиги чемпионов против «Дортмунда».

Тот факт, что Дани Карвахаль попал в стартовый состав, делает его единственным игроком, который выходил в старте во всех шести предыдущих финалах ЛЧ, включая сегодняшнюю игру.

Испанец выходил в стартовом составе во всех финалах Лиги чемпионов Мадрида за последние десять лет.

Джуд Беллингем, Начо, Родриго и Эдуардо Камавинга сегодня вечером сыграют свой первый финал ЛЧ в карьере.