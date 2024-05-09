«Слава твоим яйцам», «Ты купил билеты в Лондон». Игроки «Реала» благодарят Хоселу в комментариях

Сегодня мир восхищается Хоселу. Вполне заслуженно: в 2012-м он просил ссылку на трансляцию матча «Реала», спустя несколько месяцев «Мадрид» не дал ему шанс и отправил в Бундеслигу.

Форвард скитался по арендам, а в 2023-м был приглашен обратно в родной клуб. На правах аренды. На один сезон. В важнейший момент, когда «Реал» летел в один мяч к 88-й минуте ответного полуфинала, Хоселу спас «Мадрид» быстрым дублем за две минуты вывел его в финал. Все произошло слишком быстро – многие до сих пор не понимают, что произошло.

Джуд Беллингем тоже в недоумении. «Что ты только что сделал», – написал Джуд в комментариях одноклубнику.

Затем пришли остальные, началось веселье.

Васкес: «Сееелууууу, ты купил билеты в Лондон 😂».

Куртуа: «Спасибо, брат! Слава твоим яйцам 😂😍😍😍😍».

Вини : «Спасибо 🤍🤍».

Модрич: «Как же ты хорош, брат ❤️🙌💪».

Вальверде: «Как же я люблю тебя ❤️».

Браим: «Я люблю тебя Селуууу 🤍🤍🤍».

Родриго: «Спасибо 🙌🤍 Наслаждайся МОМЕНТОМ СЕЛУУУУ 🔥».

Фран: «🤍🙌».

Марсело: «Звеееерь».