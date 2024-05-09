«Что бы ни случилось, я очень благодарен клубу». Дэвис прокомментировал слухи о переходе в «Реал» после вылета из ЛЧ

Альфонсо Дэвис привнёс драму своим выходом на замену в матче с мюнхенской «Баварией».

Канадец забил гол в ворота «Реала», оставив мадридский клуб на грани вылета из Лиги чемпионов.

В последние месяцы «сливочных» постоянно связывают с переходом в «Реал». Комментируя слухи с своём будущем, он сказал: «Буду ли я играть на «Бернабеу»? Прямо сейчас мой агент ведёт переговоры с «Баварией». Что бы ни случилось, я очень благодарен клубу.

Против такой команды, как «Мадрид», 0:1 недостаточно. Это не тот клуб, который может сдаться».

Ждёте Дэвиса в «Реале»?