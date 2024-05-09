Милитао провел 150-й матч за «Реал Мадрид»🎉

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» на «Сантьяго Бернабеу» стал для Эдера Милитао 150-м в составе «Мадрида». Защитник добрался до этой цифры на пятом сезоне в команде, за это время выиграв 10 трофеев и забив 11 голов.

150 матчей Милитао (среди которых 98 побед) распределились следующим образом: 102 в Ла Лиге, 32 в Лиге чемпионов, 11 в Кубке Короля, 4 в Суперкубке Испании, 1 в Суперкубке Европы.

Прошлый сезон стал самым активным для бразильца в «Мадриде» - он принял участие в 51 матче клуба. В текущем сезоне Эдер пока сыграл только в 8 встречах, ему помешала травма крестообразных связок, выбив его из строя на 8 месяцев.