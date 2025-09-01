«Барселона» зарегистрировала Бардагжи в качестве игрока второй команды
«Барселона» зарегистрировала Руни Бардагжи за вторую команду.
Diario Sport сообщает, что на фоне сложностей с обеспечением соблюдения финансового фэйр-плей каталонцы зарегистрировали 19-летнего вингера в качестве игрока «Барселоны Б» через Федерацию футбола Каталонии.
Отмечается, что «Барселона» планирует задействовать Бардагжи в основной команде – швед может быть включен в заявку в любой момент. Аналогичным образом «Реал» зарегистрировал Франко Мастантуоно – аргентинец числится игроком «Кастильи».
Таким образом, на данный момент нерешенным остается лишь вопрос регистрации Эктора Форта – ожидается, что защитник также будет заявлен за «Барселону Б», если останется в клубе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
