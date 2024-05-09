🙌 Великий Хоселу, величайший Модрич и трагедия Нойера - так «Реал» прорвался в финал Лиги чемпионов 👏
Очередной великий матч умопомрачительного сезона мадридского «Реала».
«Сливочные» оформили феноменальный камбэк в матче с «Баварией», вырвав победу за несколько минут до конца основного времени.
Ирония в том, что в сложном положении мадридцы оказались из-за игрока, которого долгое время сватают в их же клуб - Альфонсо Дэвис вышел на замену и забил шикарный гол. Без шансов для Андрей Лунина.
Далее, как мы уже привыкли в этом сезоне, на поле выходит гуру футбола - Лука Модрич. Хорват сразу привнёс спокойствия в центре поля, а несколько позже спас «Реал» от неминуемого второго гола, что теперь выглядит ещё более значимым событием.
Через три минуты Мануэль Нойер, вероятно, лишил «Баварию» финала.
Но если посмотреть с другой стороны, то Хоселу подарил финал «Реалу».
Именно так выглядит НАСТОЯЩИЙ форвард. Он не делает ничего особенного - просто находится в нужное время в нужном месте.
Великий матч Великой команды.