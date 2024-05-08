«Директор попросил выйти на секунду. После уроков я сидел за столом с Раулем». Касильяс вспомнил, как впервые поехал на матч ЛЧ

У Икера Касильяса выдающаяся карьера: 510 матчей за «Реал», 22 трофея (среди них ЧМ, ЧЕ и ЛЧ) и достойный финал в «Порту». Но большой путь испанца начался еще за школьной партой.

В интервью УЕФА Касильяс вспомнил день, когда получил первый вызов на матч Лиги чемпионов в Норвегии против «Русенборга» в 16 лет:

«Это хороший анекдот, потому что это было в 1997 году, и я был на уроке дизайна. Мы говорили о мадридском «Реале», о том, как у них идут дела в то время. Это был конец ноября, кажется, и «Реал» боролся в Ла Лиге. Кажется, они занимали третье или четвертое место и добивались плохих результатов, но в Лиге чемпионов все шло хорошо. Им предстояла важная игра против «Русенборга» в Норвегии.

В этот момент в класс зашел директор школы. Все знали, что я играл в молодежной команде «Реала». Он часто говорил со мной о «Реале», как и я со своими друзьями. Он сказал: «Икер, не мог бы ты выйти на секунду?»

Это было похоже на выигрыш в лотерею. Я очень хорошо помню этот момент. Мне было 16 лет. Я вышел из школы, вернулся домой, переоделся, сел в такси до Барахаса и встретил всех звезд – все то, что в детстве казалось невозможным.

После уроков, где я сидел с приятелем Хулио, я поехал за один стол к Фернандо Морьентесу, Кларенсу Зеедорфу, Фернандо Сансу, Предрагу Миятовичу, Давору Шукеру и Раулю Гонсалесу. Это было нечто волшебное, и я всегда буду помнить об этом».

16-летний Касильяс не вышел на поле в той игре в Норвегии, но именно тогда началась его блестящая карьера одного из самых знаменитых вратарей «Реала» и сборной Испании.