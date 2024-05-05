«Мы здесь только благодаря ему». Анчелотти назвал главного игрока «Реала» в этом сезоне – это не Беллингем

Мадридский «Реал» завоевал свой 36-й титул Ла Лиги. Кроме того, мадридцы по-прежнему претендуют и на Лигу чемпионов.

Кто бы мог подумать в начале сезона, что такое возможно, когда «Реал» терял одного важного игрока за друним из-за травмы крестов.

Общаясь с прессой после матча с «Кадисом», Карло Анчелотти отметил заслуги одного игрока в их нынешнем положении:

«Андрей Лунин провел потрясающий сезон. Если мы здесь, то только благодаря ему».