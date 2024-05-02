Старший сын Марсело продлил контракт с «Мадридом»

Старший сын легенды «Реала» Марсело Энцо Алвес продлил контракт с клубом до 2027 года.

Свой первый контракт Энцо, выступающий за Cadete B, подписал в декабре 2022, и новое продление показывает насколько клуб верит в юного футболиста.

14-летний Энцо Алвес не просто сын Марсело, но и многообещающий нападающий. В этом сезоне он забил 17 голов, став одним из лучших бомбардиров чемпионата, в котором за победу борются «Атлетико» и «Реал Мадрид» - у обеих команд 71 очко после 26 матчей.

Энцо также считается восходящей звездой сборной Испании. Пока он выступает за юношескую команду до 15 лет. Несколько дней назад он забил важнейший гол в ворота Шотландии, и его команда U-15 выиграла со счетом 3:1 в Суперкубке Пинатар.