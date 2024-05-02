Карим Бензема вернулся в «Мадрид» - клуб поможет ему восстановиться после травмы

«Аль-Иттихад» официально подтвердил, что Карим Бензема отправился в Испанию, чтобы его осмотрел медицинский штаб мадридского «Реала», и он мог пройти реабилитацию на «Бернабеу».

«Карим Бензема вернулся в «Реал Мадрид», чтобы пройти медицинский осмотр, связанный с травмой, которую он получил в этом сезоне», - сообщил саудовский клуб.

«Аль-Иттихад» и «Реал Мадрид» пришли к соглашению о том, что футболист пройдет осмотр в клинике «Мадрида» под руководством команды, которая работала с ним во время его выступлений за клуб. Футболист отправился в Мадрид и вернется в Саудовскую Аравию на следующей неделе».

«Аль-Иттихад» поблагодарил «Реал» за заботу о Бензема. Напомним, что Карим представлял «сливочных» с 2009 по 2023 год, став вторым лучшим бомбардиром в истории клуба.