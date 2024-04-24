Том Брэди на класико: отмечал победу с «Реалом», закорешился с Винисиусом, теперь ждет футболок от бразильца

Главная звезда американского футбола посетил главное футбольное противостояние Европы.

Брэди присутствовал на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на матче Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» (3:2).

«Это было очень здорово, удивительно. Я давно не смотрел футбольный матч, и он был действительно хорош. Невероятный стадион, мне он очень понравился. Я увиделся с Лукой Модричем, Тони Кроосом, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Антонио Рюдигером».

«Они потрясающая команда, и мне понравилось, как они праздновали победу, какая у них атмосфера в раздевалке», – сказал бывший квотербек и 7-кратный чемпион НФЛ Том Брэди, он также поучаствовал в командном фото.

Отдельно Брэди пообщался с главной звездой «Реала» Винисиусом: «Я большой его фанат. Мы обменялись номерами, он обещал прислать мне свои футболки. Он крутой!»