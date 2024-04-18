Лунин - абсолютный герой полуфинала с «Сити»: дома его ждет самая преданная болельщица - жена Анастасия😍

Самая главная фанатка украинского вратаря.

«Реал» выбил «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 в игровое время матчей, 4:3 по пенальти) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

По ходу матча голкипер Мадрида Андрей Лунин сделал восемь сэйвов, «Сити» наиграл на 2,73 ожидаемый гол – но Лунин позволил забить только раз, причем после ошибки Антонио Рюдигера.

В серии пенальти первым не забил Лука Модрич: хорватский полузащитник пробил в левый от себя угол, и голкипер «горожан» Эдерсон дотянулся до мяча. После этого футболисты «Реала» реализовали все свои удары.

У «Ман Сити» забить не смогли Бернарду Силва и Матео Ковачич. Первый пробил по центру прямо в руки Лунину, удар второго в угол украинец парировал.

Дома Андрея ждала Анастасия Томазова – жена Лунина.

Анастасия родилась 7 июня 1995 года в Днепропетровске – она на четыре года старше футболиста. Андрей познакомился с девушкой в соцсетях – это произошло в 2017 году, когда он играл за «Днепр».

В 2018-м пара перебралась в Испанию. В Мадриде-то и сыграли свадьбу, правда намного позже – 18 марта 2021 года.

13 мая 2022 года у пары родился сын! Сейчас девушка ведет активную жизнь в соцсетях, в частности демонстрирует, как не растерять фигуру после беременности. А вообще она архитектор по профессии.