«Мадрид» пожаловался на Тебаса в суд. Президента Ла Лиги могут отстранить от работы
Как сообщает Relevo, президент Ла Лиги Хавьер Тебас, как ожидается, Спортивным административным судом Испании будет отстранен от работы. Решение могут принять либо на этой, либо на следующей неделе.
Заседание случится в результате жалобы «Реала» на Тебаса. Речь идет о сделке с CVC, которую поддержали все футбольные клубы Испании, за исключением «Мадрида», «Барсы», «Атлетика» и «Ибицы».
Мадридцы утверждали, что они подверглись дискриминации со стороны CVC. Они жаловались на то, что при распределении телевизионных прав не имеют права голоса. «Барселона» сначала поддержала «Мадрид», но в итоге прекратила судиться с Тебасом и Ла Лигой.
Ранее в этом месяце Тебас сказал следующее: «У Флорентино [Переса] слишком много сил и влияния, и это не идет на пользу испанскому спорту. Я буду защищать себя. Мадридцы уже давно хотят сместить меня с поста президента».