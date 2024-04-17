«Мадрид» пожаловался на Тебаса в суд. Президента Ла Лиги могут отстранить от работы

Как сообщает Relevo , президент Ла Лиги Хавьер Тебас, как ожидается, Спортивным административным судом Испании будет отстранен от работы. Решение могут принять либо на этой, либо на следующей неделе.

Заседание случится в результате жалобы «Реала» на Тебаса. Речь идет о сделке с CVC, которую поддержали все футбольные клубы Испании, за исключением «Мадрида», «Барсы», «Атлетика» и «Ибицы».

Мадридцы утверждали, что они подверглись дискриминации со стороны CVC. Они жаловались на то, что при распределении телевизионных прав не имеют права голоса. «Барселона» сначала поддержала «Мадрид», но в итоге прекратила судиться с Тебасом и Ла Лигой.

Ранее в этом месяце Тебас сказал следующее: «У Флорентино [Переса] слишком много сил и влияния, и это не идет на пользу испанскому спорту. Я буду защищать себя. Мадридцы уже давно хотят сместить меня с поста президента».